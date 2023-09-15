Tampilan Angela Tanoesoedibjo ke Parapuar, Cantik dengan Syal Tenun NTT

PENAMPILAN Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI Angela Tanoesoedibjo tampak anggun saat menghadiri penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL)Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, NTT.

Meski tampak mengenakan busana semi formal, namun penampilan Angela tampak sukses mencuri perhatian. Pasalnya, ia terlihat mengenakan atasan blouse berwarna abu-abu dengan detail kerah encim, yang berpadu manis dengan syal tenun khas NTT berwarna merah.

Kebanggaannya mengenakan syal tenun khas NTT itu juga tampak terpancar dari raut wajahnya. Penampilannya juga tampak kompak dengan para tamu lain yang juga turut mengenakan baju hingga syal dari tenun khas NTT.

Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini juga tampak begitu ramah menyapa warga sekitar.

Di momen tersebut, Angela juga turut menjadi saksi penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL)Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, NTT. Angela juga turut mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas penerbitan SK MenATR/BPN Nomor 110 itu.

“Pada hari ini sudah ada serah terima HPL, saya berterima kasih kepada Kementerian ATR untuk hal ini,” ujar Angela Tanoesoedibjo, dalam acara Seremonial Serah Terima Sertifikat HPL Lahan Otorita BPOLBF di Parapuar, Jumat (15/9/2023).

SK tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) seluas 129,609 hektare itu diharapkan dapat meyakinkan para investor dalam merencanakan investasinya di Parapuar. Sekedar informasi, Zona 1 ini merupakan zona budaya yang akan dimanfaatkan sebagai pusat budaya, research center, area UMKM, museum, hingga galeri.