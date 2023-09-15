Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Enzy Storia si Ibu Diplomat Ajak Makan Malam Desainer Usai NYFW

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:44 WIB
Potret Cantik Enzy Storia si Ibu Diplomat Ajak Makan Malam Desainer Usai NYFW
Enzy Storia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SEDERET desainer Indonesia berhasil memamerkan karya-karyanya di New York Fashion Week. Setelah itu, mereka pun bertandang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C untuk menikmati jamuan makan malam.

Di momen itu, terlihat juga artis cantik Enzy Storia turut hadir di acara tersebut. Ya, usai menikah dengan Molen Kasetra, Enzy diboyong sang suami ke Amerika Serikat. Sebab sang suami bekerja sebagai diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, Amerika Serikat.

Selama menjabat sebagai ibu diplomat, Enzy nampak membagikan aktivitasnya saat mengikuti kegiatan di tempat suami bekerja. Dia juga nampak dekat dengan ibu-ibu diplomat lainnya.

Di acara makan malam bersama para desainer lokal ini, penampilan Enzy nampak mencuri perhatian. Sebab dia terlihat sangat cantik dan memesona. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

Tampil anggun

Enzy Storia

Penampilan Enzy saat menghadiri acara dinner bersama para desainer Indonesia begitu anggun. Dia memakai busana dengan nuansa earth tone.

Enzy memakai outer motif dengan model lengan puff dipadukan dengan rok lilit batik warna keabuan. Sementara Igun tampil rapi dengan kemeja tenun warna hitam dipadukan dengan celana dan sepatu hitam.

Pakai busana karya Didiet Maulana

Enzy Storia

Ternyata busana yang Enzy pakai ini merupakan koleksi dari desainer Didiet Maulana lho. Dalam acara besarnya pun Enzy selalu mempercayakan hasil karya sang desainer. Enzy memakai busana ready-to-wear koleksi dari IKAT Indonesia.

Untuk innernya sendiri dia memakai tenun berwarna peach dipadukan dengan outer modern yang memberi kesan mewah pada penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
