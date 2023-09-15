Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bella Hadid Tampil Botak Terinspirasi AI dalam Foto Terbarunya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:02 WIB
Bella Hadid Tampil Botak Terinspirasi AI dalam Foto Terbarunya
Bella Hadid. (Foto: Marc Jacobs)
A
A
A

MODEL dan selebriti Bella Hadid tampil berbeda dalam potret terbarunya. Bella Hadid nampak keluar dari zona nyamannya dan berpenampilan plontos alias botak.

Dia mencukur rambutnya untuk tampil dalam kampanye iklan terbaru Marc Jacobs. Dikutip dari Vogue, Marc Jacobs mengambil inspirasi dari kecerdasan buatan (AI) untuk kampanye musim gugur 2023 yang menampilkan gaya futuristik.

Bella Hadid berfoto dalam berbagai gaya rambut dan corak untuk koleksinya sambil mengenakan Kiki Boots yang ikonik dari merek tersebut. Perubahan rambut yang paling mengejutkan adalah "whole robot" alias kepalanya yang dicukur botak, sangat menonjolkan alis dan tulang pipinya yang super lentik dan menonjol.  

Tentu saja, Hadid memiliki tim glam yang siap membantu transformasinya, khususnya Evanie Frausto, yang menata rambutnya, sementara Sam Visser menangani riasannya. Kampanye tersebut juga menampilkan Hadid berpose dengan robot dan model yang menyerupai rambut pirang bob terbalik yang sebelumnya ia juluki "Aspen Blonde".

Pada akhir syuting, Hadid telah meninggalkan rambut coklatnya kembali, namun banyak yang tidak mengharapkan dia untuk mencoba gaya yang lebih permanen di masa depan.

Bella Hadid adalah model Palestina-Amerika yang menandatangani kontrak dengan IMG Models pada tahun 2014. Pada bulan Desember 2016, Bella terpilih sebagai "Model of the Year" di penghargaan Model of the Year 2016 dari Model.com. Bella Hadid memiliki tiga saudara kandung: Gigi Hadid, Anwar Hadid dan Alana Hadid. 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177161//gigi_bela_hadid-RwVG_large.jpg
Gigi dan Bella Hadid Kembali di Fashion Show 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171616//penyakit-JfZk_large.jpg
Apakah Penyakit Lyme yang Menyerang Bella Hadid Ada di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171607//ruam_lyme-TpCK_large.jpg
Penyebab dan Ciri Penyakit Lyme yang Menyerang Bella Hadid Sejak Usai 16 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171370//azizah_salsha_dan_rachel_vennya-pyla_large.jpg
Hot Gossip: Azizah Salsha Ogah Damai dengan Bigmo, Rachel Vennya Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/33/3171239//bella_hadid-HIpR_large.jpg
Kondisi Bella Hadid usai Divonis Penyakit Lyme, Ibunda Tulis Pesan Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170929//bella_hadid-D657_large.JPG
Bella Hadid Dirawat di Rumah Sakit, Bikin Fans Khawatir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement