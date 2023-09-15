Bella Hadid Tampil Botak Terinspirasi AI dalam Foto Terbarunya

MODEL dan selebriti Bella Hadid tampil berbeda dalam potret terbarunya. Bella Hadid nampak keluar dari zona nyamannya dan berpenampilan plontos alias botak.

Dia mencukur rambutnya untuk tampil dalam kampanye iklan terbaru Marc Jacobs. Dikutip dari Vogue, Marc Jacobs mengambil inspirasi dari kecerdasan buatan (AI) untuk kampanye musim gugur 2023 yang menampilkan gaya futuristik.

Bella Hadid berfoto dalam berbagai gaya rambut dan corak untuk koleksinya sambil mengenakan Kiki Boots yang ikonik dari merek tersebut. Perubahan rambut yang paling mengejutkan adalah "whole robot" alias kepalanya yang dicukur botak, sangat menonjolkan alis dan tulang pipinya yang super lentik dan menonjol.

Tentu saja, Hadid memiliki tim glam yang siap membantu transformasinya, khususnya Evanie Frausto, yang menata rambutnya, sementara Sam Visser menangani riasannya. Kampanye tersebut juga menampilkan Hadid berpose dengan robot dan model yang menyerupai rambut pirang bob terbalik yang sebelumnya ia juluki "Aspen Blonde".

BACA JUGA: 4 Potret Terbaru Siskaeee yang Ketahuan Main di Film Porno Kramat Tunggak

Pada akhir syuting, Hadid telah meninggalkan rambut coklatnya kembali, namun banyak yang tidak mengharapkan dia untuk mencoba gaya yang lebih permanen di masa depan.

Bella Hadid adalah model Palestina-Amerika yang menandatangani kontrak dengan IMG Models pada tahun 2014. Pada bulan Desember 2016, Bella terpilih sebagai "Model of the Year" di penghargaan Model of the Year 2016 dari Model.com. Bella Hadid memiliki tiga saudara kandung: Gigi Hadid, Anwar Hadid dan Alana Hadid.

(Martin Bagya Kertiyasa)