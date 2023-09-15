Temukan Tipe Gaya Belanja dan Penuhi Kebutuhanmu bersama Shopee 10.10 Brands Festival

JAKARTA – Dalam berbelanja biasanya masyarakat selalu punya gaya dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hadirnya belanja online yang semakin interaktif dan praktis, ternyata menimbulkan banyak tipe gaya belanja yang dapat ditemukan ketika sedang scrolling, mencari, dan memilih produk-produk yang ingin dibeli.

Buat kamu yang belum sepenuhnya memahami, kini saatnya mencari tahu kebiasaan belanjamu yang bisa diwujudkan di kampanye Shopee 10.10 Brands Festival. Hadir sebagai rangkaian keseruan festival belanja akhir tahun, kampanye 10.10 akan berlangsung mulai dari 11 September hingga 10 Oktober.

Para pengguna dapat memenuhi kebutuhan akhir tahun bersama mitra-mitra brand terpercaya di Shopee Mall, dengan berbagai penawaran dan promo menarik, seperti Setiap Hari Super Brand Day, Shopee Live Semua Diskon 50%, dan Gratis Ongkir Rp0.

Daniel Minardi, Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia, mengatakan ”Melalui kampanye Shopee 10.10 Brands Festival yang kembali hadir, Shopee ingin berbagi kebahagiaan untuk menemani para pengguna dalam menemukan tipe dan gaya belanja yang terbaik versi mereka”.

“Tentunya, didukung oleh komitmen Shopee dalam memberikan pengalaman belanja online interaktif yang terbaik dengan segala kemudahan untuk membantu para pengguna memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama rangkaian produk dari brand favorit, serta merasakan pengalaman belanja aman dan nyaman dengan garansi 100% yang kami miliki,” tuturnya.

“Kampanye ini sekaligus kami dedikasikan kepada seluruh mitra brand yang senantiasa menghadirkan beragam produk dan program inovatif demi menghadirkan produk berkualitas dan menjawab preferensi belanja para pengguna sambil memanfaatkan fitur yang Shopee miliki,” ucapnya menambahkan.

Apakah kamu sudah mengetahui tipe gaya berbelanja yang kamu miliki? Jika belum, yuk simak beberapa tipe gaya belanja online ala Shopee 10.10 di bawah ini:

1. Pencari pengalaman belanja interaktif yang seru