Jenis-jenis Kawat Las dan Cara Memilih Ukuran yang Tepat

JAKARTA-Pengelasan adalah bagian penting dari sebuah konstruksi agar bagian-bagian penting dapat terhubung dengan baik. Ada banyak hal yang wajib diperhatikan sebelum melakukan pengelasan, termasuk mengetahui jenis-jenisnya dan menentukan ukuran kawat las.

Keduanya merupakan faktor penting yang akan berpengaruh pada kualitas hasil pengelasan agar kuat dan dapat tahan lama. Jika Anda bingung mencari spesifikasi kawat las yang tepat, Renos bisa menjadi tempat bagi Anda untuk menemukannya. Tapi sebelum membeli, simak ulasan mengenai jenis-jenis sekaligus cara menentukan ukuran kawat las yang tepat berikut.

Jenis-jenis Kawat Las

Berdasarkan Lapisan

1. Kawat Las Berlapis

Kawat Las Berlapis disebut pula sebagai kawat las berselaput dengan berbagai pilihan lapisan tambahan yang berbeda. Perbedaan lapisan tambahan ini biasanya didasarkan pada fungsi kawat las itu sendiri dengan keunggulannya masing-masing. Lapisan yang digunakan biasanya terbuat dari zat kimia tertentu yang disesuaikan dengan bahan material yang akan disambung.

2. Kawat Las Polos

Seperti namanya, kawat las yang satu ini tidak memiliki lapisan tambahan apapun, yakni hanya sebuah kawat elektroda polos. Karena tidak dilapisi oleh material tertentu, penggunaan kawat las polos juga sangat dibatasi seperti baja lunak atau besi tempa.

Meski demikian, tingkat pembakaran kawat polos terhitung efisien dan mampu menghasilkan rekatan yang baik. Kawat ini juga sering ditemukan pada beberapa proyek pengelasan komersil maupun skala rumah tangga.