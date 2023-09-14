Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Andre Rosiade, Ayah Azizah Salsha yang Beri Restu ke Pratama Arhan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:38 WIB
Poto Andre Rosiade (Foto: Instagram)
LIMA potret Andre Rosiade kian mencuri perhatian seiring pemberitaan pernikahan sang putri, Azizah Salsha, dengan Pratama Arhan. Politikus 44 tahun itu juga merupakan anggota DPR RI.

Sebagai ayah, Andre Rosiade cukup mendukung dan memberikan restu pada sang putri yang menikah muda. Dia bahkan terlihat begitu menyayangi Arhan layaknya anak sendiri.

Berikut potret Andre Rosiade yang dikutip akun Instagram, Jumat (15/9/2023).

1. Foto bareng Jokowi

Potret Andre

Potret Andre Rosiade dengan Presiden Jokowi (Foto: Instagram)

Andre Rosiade yang aktif di dunia politik, tentu membuatnya memiliki aktivitas yang padat. Salah satunya dia sering kali mengikuti sidang bersama anggota DPR RI lainnya.

Saat sidang yang dihadiri Presiden Joko Widodo, pria kelahiran Padang, 7 November 1978 itu menyempatkan diri untuk selfie bersama.

2. Pelukan hangat untuk Azizah

Andre 2

Potret Andre Rosiade (Foto: Instagram)

Sebagai orangtua, Andre Rosiade yang pernah menempuh pendidikan di SD dan SMP Yos Sudarso Padang dari 1985 hingga 1994 itu hanya bisa memberikan doa restu pada Azizah yang melangsungkan pernikahan di Tokyo pada 20 Agustus 2023.

Dia pun memberikan pelukan pada sang putri yang kini sudah menjadi istri Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
      
Potret Andre Rosiade
