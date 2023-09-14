Apa Saja yang Harus Dibawa ke Calon Mertua Saat Tunangan? Simak 5 Daftarnya

Apa Saja yang Harus Dibawa ke Calon Mertua Saat Tunangan, (Foto: Instagram @rizkyfebian)

APA Saja yang Harus Dibawa ke Calon Mertua Saat Tunangan, Anda bisa menyimak jawabannya dalam artikel ini. Tunangan adalah proses yang dilalui sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, di mana calon mempelai laki-laki menyematkan cincin ke calon mempelai perempuan yang disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak.

Tunangan, merupakan salah satu bentuk tanda keseriusan antara pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan, untuk saling mengikat janji dan sumpah perkawinan pada hari yang ditentukan kedua belah pihak.

Dalam menggelar acara tunangan ini ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan. Mulai dari konsumsi, dekorasi, outfit hingga seserahan yang dibawa untuk calon mertua.

Lantas, apa saja yang harus dibawa ke calon mertua saat tunangan? Berikut adalah daftar bawaan atau seserahan yang harus dibawa ke calon mertua saat tunangan, yang dikutip dari Siap Nikah, Kamis (14/9/2023)

1. Cincin atau perhiasan lain: Hal yang harus dibawa ke calon mertua saat tunangan adalah cincin, karena tujuan dari tunangan adalah untuk menyatakan keinginan menikah seorang laki-laki pada seorang perempuan, dan saat keinginan itu bersambut, akan dilakukan pemasangan cincin di jari manis sang perempuan.

(Apa Saja yang Harus Dibawa ke Calon Mertua Saat Tunangan, Foto: TikTok @inisayajuwi)

Pastikan bahwa cincin yang dibawa telah disiapkan sejak jauh hari dan ukurannya sesuai dengan jari calon mempelai perempuan. Selain cincin, bisa juga membawa perhiasan jenis lain.

2. Pakaian: Pakaian juga benda yang harus dibawa ke calon mertua saat tunangan. Contohnya dalam adat Jawa, memberi hantaran berupa satu set pakaian dari atasan, bawahan, baju dalam, hingga sepatu memiliki maksud agar calon pengantin nantinya bisa saling menutupi kekurangan masing-masing.

(Apa Saja yang Harus Dibawa ke Calon Mertua Saat Tunangan, Foto: TikTok @inisayajuwi)

Biasanya, calon pengantin laki-laki akan memberikan satu set kebaya yang dan juga sepatu yang bisa digunakan saat akad nikah nantinya. Pastikan bahwa model dan ukurannya pas dengan calon mempelai perempuan.