HOME WOMEN LIFE

7 Brand Ambassador yang Jadi Idola Pecinta ONIC Esport

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:23 WIB
7 Brand Ambassador yang Jadi Idola Pecinta ONIC Esport
Kayes. (Foto: Instagram)
A
A
A

BRAND ambassador ONIC Esport tidak diragukan lagi kecantikannya. ONIC menrapakan sebuah tim game yang telah ada sejak 26 Juli 2018. Awalnya ONIC Esport ini hanya terdiri dari tim Mobile Legends saja.

Dengan adanya 7 wanita cantik ini sebagai brand ambassador ONIC kepopuleran grup tersebut semakin melejit dan mulai membentuk tim game lainnya seperti Valorant, PUBGM, dan Free Fire.

Penasaran siapa saja brand ambassador dari ONIC ESPORT? Yuk, simak informasi selengkapnya di bawah sini.

1. Kayes

Kayes

Brand ambassador yang memiliki nama asli Kharisma Cahaya Putri ini merupakan BA ONIC Esport, wajahnya yang cantik dan imut saat melakukan streaming game menarik banyak perhatian yang menjadi idola para pecinta ONIC Esport.

2. Vonzy

Vonzy

Selain Kayes, ada Vonzy yang menjadi BA dari ONIC Esport. Kemahirannya dalam bermain game Mobile Legends ketika live streaming menarik banyak perhatian para pecinta ONIC Esport dan menjadi idola banyak pria.

3. Vior

Vior

Viorenita Sutanto atau yang diakrab dengan panggilan Vior merupakan Brand Ambassador ONIC Esport sekaligus pro player Mobile Legends. Parasnya yang cantik dan kemampuannya dalam bermain game Mobile Legends membuatnya banyak dikenal di kalangan pecinta ONIC Esport.

4. Gebian

Gebian

Gebian sebelumnya merupakan seorang model dan influencer, popularitas Gebian yang memiliki paras cantik, membuatnya menjadi brand ambassador ONIC Esport yang digemari banyak orang terutama di kalangan kaum adam.

Halaman:
1 2
      
