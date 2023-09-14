Kisah Belenggu Rantai Gajah Beserta Sarat Makna, Inspiratif Kehidupan dan Motivasi

KISAH Belngge Rantai Gajah dimulai dengan kebingungan seseorang melihat gajah-gajah diikat kakinya secara langsung ketika mengunjungi kebun binatang. Hal itu membuat yang melihat kebingungan, apa kegunaan tali tersebut dan bagaimana bisa gajah tersebut tidak melarikan diri. Padahal mereka memiliki postur tubuh dan tenaga yang besar.

Penasaran seperti apa kisah belenggu rantai gajah, sarat makna, inspirasi kehidupan dan motivasi. Yuk simak artikel berikut ini. Kamis (14/9/2023).

Kisah Belenggu Rantai Gajah

Cerita ini dimulai dari seorang pria yang mengunjungi sebuah kebun binatang, langkahnya terhenti saat melihat gajah- gajah dibiarkan berada di luar kandang hanya dengan tali kecil yang mengikat pada salah satu kaki gajah - gajah tersebut.

Pasti dipikiran kalian gajah tersebut melarikan diri namun, pada cetita kali ini bagaimana bisa gajah yang dibelenggu pada salah satu kakinya tidak melarikan diri. karena rasa penasarannya ia bertanya kepada pelatih gajah, lalu sang pelatih gajah tersebut tersenyum.

“Ketika mereka pertama kali dibawa kesini, mereka masih sangat kecil. Kami mengikat gajah- gajah tersebut menggunakan tali yang sama seperti tali yang digunakan pada gajah-gajah dewasa," kata pelatih gajah tersebut.

Gajah kecil tersebut tentu saja mencoba untuk kabur, namun tali tersebut cukup untuk membuat mereka tidak bisa lari. Kemudian mereka tumbuh besar, terbiasa dengan kondisi yang percaya bahwa tali tersebut sangat kuat dan tidak bisa dirusak.