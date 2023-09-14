Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Outfit Kece Maudy Ayunda Melancong ke Italia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:30 WIB
5 Potret Outfit Kece Maudy Ayunda Melancong ke Italia
Potret kece Maudy Ayunda di Italia, (Foto: Instagram @maudyayunda)
A
A
A

MAUDY Ayunda belakangan sedang menikmati momen liburannya di negara Italia. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang diunggah di akun Instagramnya. Tidak sendirian, ia tampak ditemani oleh sang suami, Jesse Choi.

Meski tidak diketahui pasti apakah Maudy dan Jesse tengah berbulan madu atau memang ada pekerjaan di sana, keduanya tampak menikmati setiap momen saat di negara tersebut.

Nah, berikut deretan potret Maudy Ayunda yang tengah menghabiskan waktu di Italia yang sepertinya diabadikan oleh sang suami, Jesse Choi, dilansir dari akun Instagram miliknya, @maudyayunda, Rabu, (13/9/2023)

1.Simpel kasual: Maudy tampil simpel dengan outfit casual berupa atasan berwarna hijau yang dipadukan dengan outer blazer oversize berwarna beige. Ia juga terlihat memadukannya dengan celana jeans cutbray serta tas dan loafers berwarna hitam.

2.Elegan dengan beige: Penampilan Maudy dalam potret ini juga tak kalah elegan. Cantik dengan setelan outfit berwarna beige, mulai dari outer blazer hingga celana kulot. Dipadu bersama inner Maudy tampak mengenakan tanktop berwarna gelap yang warnanya nyaris serupa dengan sling bag di bahunya.

 

Halaman:
1 2
      
