6 Potret Atlet Voli Cantik Dominika Sobolska yang Santai Tapi Stylish

ATLET cantik Dominika Sobolska merupakan pemain bola voli wanita asal Belgia. Atlet voli kelahiran 3 Desember 1991 ini memiliki tinggi 187cm dan berat 78 kg, membuatnya dipercaya sebagai Middle-blocker.

Atlet cantik ini pun pernah memenangkan individual awards sebagai best middle blocker pada Cup of the Governor of the Kaliningrad region 2019/20 dan meraih bronze medal pada Tauron Liga 2022/23 bersama Grot Budowlani Łódź. Saat ini Dominika bermain pada klub UYBA Volley Busto Arsizio.

Selain menawan saat di lapangan, penampilan Dominika Sobolska yang kerap tampil santai saat berada di luar lapangan membuat dirinya mencuri perhatian. Berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @domitasarova_.

Gaun ungu

Saat berada di Italy, Dominika terlihat dengan gaun ungu-nya ketika berada di tengah keramaian. Dengan gaya rambut blonde yang digerai dan juga kacamata membuat penampilannya terlihat menarik.

Dress merah polkadot

Dominika Sobolska menikmati liburannnya saat berada di restoran Paris. Ia tampak cantik saat mengenakan dress merah polkadot, dengan senyuman manisnya membuat banyak orang terpikat.

Kacamata hitam

Selanjutnya Dominika terlihat tampil santai saat berpose dibawah sorotan sinar matahari. Dengan baju bermotif abstrak tanpa lengan ditambah kacamata hitam yang dikenakannya dan rambut yang diikat ponytail, ia sangat menawan dengan senyum manisnya.