HOME WOMEN LIFE

5 Potret Wulan Guritno Bareng Putri Sulungnya, Malah Mirip Kakak Adik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |17:00 WIB
5 Potret Wulan Guritno Bareng Putri Sulungnya, Malah Mirip Kakak Adik
Shaloom Razade dan Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Wulan Guritno akhirnya mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Agenda Wulan ini untuk memberi klarifikasi penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, terkait kasus dugaan promosi situs judi online.

Dalam pemeriksaan itu, Wulan tampil casual memakai busana hitam lengan panjang dan celana panjang hitam. Sementara itu, tampilan rambutnya terlihat digerai dengan warna coklat black brown yang menjadi ciri khasnya. Penampilan Wulan ini terlihat sangat stylish.

Meski sosoknya yang sedang ramai menjadi perhatian masyarakat, namun Wulan masih aktif di media sosial dengan membagikan kegiatannya. Tak jarang dia juga membagikan kebersamaan dengan putri sulungnya Shaloom Razade.

Penampilan ibu dan anak dalam berbagai kesempatan ini jadi sorotan. Sebab keduanya terlihat seperti kakak beradik. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @wulanguritno.

Hangout bareng

Wulan Guritno

Di sela-sela kesibukannya, Wulan kerap mengajak buah hatinya hangout. Kali ini mengajak anak keduanya, London Abigail Dimitri yang sudah beranjak remaja. Dari foto itu terlihat mereka kompak memakai outfit casual dan kacamata yang membuatnya makin keren. Mereka juga terlihat pose berjalan sambil bergandengan tangan.

Bak kakak beradik

Wulan Guritno

Momen Shaloom saat memeluk Wulan dari belakang. Di foto, Wulan memakai tanktop putih, sementara Shaloom memakai tanktop abu-abu. Keduanya juga memiliki warna rambut yang sama yaitu coklat. Kebersamaan keduanya bak kakak beradik.

"Adek kakak masya Allah," kata @novis***

"Jadi bingung mau ngincer emaknya apa anaknya," komen @cuenk***

"Bingung yang mana kakaknya," ujar @andybala***

Jalani pemotretan

Wulan Guritno

Ibu dan anak ini kerap terlibat dalam pemotretan, seperti di foto ini mereka menjalani pemotretan untuk salam satu brand lokal. Wulan tampil kece dengan crop top motif dipadukan dengan blazer dan celana warna coklat.

Sementara Shaloom nampak kece dengan loose dan celana panjang ala bohemian. Dia juga menambahkan sling bag hitam kecil pada penampilannya.

Halaman:
1 2
      
