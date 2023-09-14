Gara-Gara Punya Pelayan Cantik, Restoran Ini dapat Review Bintang 5

REVIEW sebuah restoran memang biasanya menentukan kualitas ataupun pelayanan sebuah restoran. Tapi, belakangan ini review restoran memang cukup beragam dan aneh, dan tidak lagi sebatas rasa atau kualitas pelayanan.

Nah, baru-baru ini viral di media sosial sebuah restoran burger yang mendapat review karena pelayannya. Tapi, bukan karena kelakukan pelayannya yang membuat restoran tersebut mendapatkan review, tapi karena kecantikannya.

Restoran burger MR BOGER ini berlokasi di Batu Pahat, Malaysia, mendapat review bintang 5 dari salah seorang netizen lantaran memiliki pelayan cantik. Bahkan, reviewer tersebut belum pernah mampir ke sana sama sekali, dia hanya melewati restoran tersebut setiap hari dan melihat perempuan cantik itu.

"Ternyata, memiliki seorang gadis cantik di meja depan adalah nilai tambah," tulis MR BOGER dalam halam Facebooknya, seperti dilansir dari worldofbuzz.

MR BOGER membagikan tangkapan layar dari ulasan bintang lima yang diterimanya di halaman Facebook resminya. Dalam review singkat tersebut disebut bahwa penulis review sudah seminggu ini memperhatikan sang pelayan.