HOME WOMEN LIFE

Alasan Kenapa Kucing Suka Memijat Pemiliknya, Begini Penjelasannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |18:47 WIB
Alasan Kenapa Kucing Suka Memijat Pemiliknya, Begini Penjelasannya
Ilustrasi alasan kucing suka memijat pemiliknya (Foto: Freepik)
A
A
A

ALASAN kenapa kucing suka memijat pemiliknya harus diketahui para pencinta hewan berkaki empat ini. Mungkin tidak semua orang tahu bahwa kucing biasanya melakukan gerakan memijat ini secara ritmis.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), alasan pertama bisa jadi karena kucing Anda ingin berkomunikasi melalui bahasa tubuh dengan pemiliknya. Kucing mungkin mulai memijat-mijat selimut dan kaki pemiliknya saat sedang tidur dan bersantai.

Kucing

Alasan kenapa kucing suka memijat pemiliknya (Foto: Freepik)

Selain itu, alasan kenapa kucing suka memijat pemiliknya biasanya untuk mencari kenyamanan. Hal ini dilakukan ketika kucing merasa cemas. Gerakan menekan-nekan permukaan lembut ini dapat membantu mereka lebih tenang dan melepaskan ketegangan dari tubuh mereka.

Perilaku memijat pada kucing sebenarnya terjadi sejak kucing masih kecil dan berlanjut hingga dewasa. Perilaku kucing memijat ini mengingatkan kembali pada perilaku naluri mendalam yang terjadi antara induk kucing dan anak-anaknya.

Ada kemungkinan bahwa pada kucing rumahan, perilaku awal yang terbentuk pada masa anak kucing ini telah terbawa ke dalam hubungan pengasuh kucing dengan manusia. Kucing mengenali jenis ikatan keluarga dengan pengasuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
