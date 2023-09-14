Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Pastor Boleh Menikah? Simak Aturan dan Faktanya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:57 WIB
Apakah Pastor Boleh Menikah? Simak Aturan dan Faktanya
Ilustrasi untuk sebab Pastor tidak boleh menikah (Foto: Reuters)
A
A
A

BANYAK orang yang masih kerap menanyakan apakah pastor boleh menikah? Pembahasan satu ini kerap menjadi topik pembahasan yang menarik dan penting diketahui seluruh kalangan.

Pasalnya, masih banyak publik yang belum mengetahui bahwa pada ajaran Kristiani yang terdiri atas agama Katolik tidak memperbolehkan para imam (pastor dan suster) untuk menikah.

Tentu ada beberapa alasan, sebab dan musababnya kenapa pastor di suatu agama Katolik melarang untuk menikah. Jika kamu salah satu orang yang penasaran akan jawaban selengkapnya, maka ikuti ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum dari beberapa sumber, Kamis (14/9/2023), terkait pertanyaan apakah pastor boleh menikah?

Publik khususnya generasi saat ini masih mempertanyakan mengapa biarawan, biarawati, dan pastor Katolik tidak boleh menikah? Tentu ada beberapa alasan yang mendasari para imam agung gereja memiliki larangan untuk menikah.

Melansir dari laman Katolisitas.org, yang menerangkan berbagai penjelasan bahwa pastor dan suster tidak boleh menikah. Salah satunya karena disesuaikan dengan tradisi pada gereja latin. Tradisi satu ini sejak lama mensyaratkan para imam agar tidak menikah (hidup selibat).

Halaman:
1 2
      
