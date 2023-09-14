Ilustrasi untuk contoh pertanyaan deep talk buat yang berpacaran (Foto: Shutterstock)
ADA banyak contoh pertanyaan deep talk dengan pacar yang bisa kamu gunakan. Cara ini biasa dilakukan oleh pasangan kekasih untuk mengenal lebih dalam antara satu sama lain.
Apalagi bagi pasangan yang akan segera memasuki jenjang pernikahan. Deep talk tentunya cukup dibutuhkan untuk membangun komunikasi agar hubungan menjadi lebih kuat.
Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (13/9/2023), berikut 75 contoh pertanyaan deep talk dengan pacar.
- Apa impian terbesar kamu dalam hidup?
- Bagaimana kamu melihat dirimu dalam 10 tahun ke depan?
- Apa nilai-nilai penting yang kamu pegang teguh dalam hidupmu?
- Apa momen terbesar dalam hidupmu yang telah membentuk siapa kamu sekarang?
- Apa yang membuatmu merasa paling hidup?
- Bagaimana kamu mendefinisikan cinta?
- Apa hal paling berharga yang kamu pelajari dari hubungan kita?
- Apa yang membuat kamu merasa paling nyaman saat bersamaku?
- Bagaimana kamu merasa tentang komitmen dalam hubungan?
- Apa tujuan terbesarmu dalam hubungan ini?
- Bagaimana cara kita bisa menjadi lebih baik dalam mendukung satu sama lain?
- Apa momen paling sulit dalam hidupmu, dan bagaimana kamu mengatasinya?
- Apa hal kecil yang bisa saya lakukan untuk membuatmu merasa lebih bahagia?