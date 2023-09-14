Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Inspiratif Prajogo Pangestu, Bermula dari Sopir Angkot Kini Kekayaannya Rp131 Triliun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |07:55 WIB
Kisah Inspiratif Prajogo Pangestu, Bermula dari Sopir Angkot Kini Kekayaannya Rp131 Triliun
Ilustrasi untuk kisah sukses sosok Prajogo Pangestu (Foto: Forbes)
A
A
A

KISAH inspiratif Prajogo Pangestu wajib untuk dipelajari semua kalangan masyarakat Indonesia.

Berawal dari supir angkot kini harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai Rp 131 triliun. Prajogo Pangestu bahkan menempati peringkat ke-4 dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2022.

Prajogo Pangestu mengawali karirnya dengan tidak mudah. Bahkan anak pedagang karet asal Kalimantan ini hanya mampu mengenyam bangku sekolah menengah pertama (SMP) saja. Dia kemudian bekerja sebagai supir angkot untuk menyambung hidup.

Lantas, bagaimana kisah inspiratif Prajogo Pangestu sampai menjadi salah satu taipan di Indonesia? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), berikut rangkuman kisah inspiratif Prajogo Pangestu.

Prajogo Pangestu lahir di Kalimantan Barat pada 31 Mei 1944. Pria dengan nama asli Phang Djoen Phen bertekad ingin mengubah nasib keluarganya. Himpitan ekonomi membuatnya terpaksa merantau ke Jakarta pada tahun 1960.

Mengadu nasib di Ibu Kota ternyata tidak semudah yang dibayangkan oleh Prajogo Pangestu. Karena tidak mendapat pekerjaan di Jakarta ia pun kembali ke kampung halamannya di Kalimantan Barat dan menjadi supir angkot.

Halaman:
1 2
      
