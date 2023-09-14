Apa Arti Disclaimer dalam Bahasa Gaul yang Sering Digunakan Netizen

APA Arti Disclaimer dalam Bahasa Gaul, penjelasan mengenai pengertian disclaimer akan bisa Anda dapatkan melalui artikel ini. Mengingat kata ini, jadi salah satu istilah dalam bahasa asing yang sering digunakan banyak netizen di sosial media saat ini.

Disclaimer sendiri merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki pengertian penolakan atau sangkalan. Saat ini, diksi disclaimer biasanya ditemukan di portal online atau juga di situs media sosial dan juga blog.

Disclamer menjadi semacam peringatan dari pengelola website bahwa mereka tidak bertanggung jawab atau menyerahkan tanggung jawab atas segara aktivitas di laman tersebut kepada pihak yang mengakses.

Mengutip laman resmi Pelayananpublik, Kamis (14/9/2023) disclaimer adalah kalimat peringatan untuk konsumen atau publik mengenai kualitas barang riil, artikel, anjuran, advis, ramalan dan benda abstrak lainnya.

Tujuan disclaimer adalah untuk melepaskan tanggung jawab atau memindahkan tanggung jawab dari sumber laman ke pengguna.

Contohnya, ada sebuah video pada sebuah medsos yang mempertontonkan percobaan bunuh diri, kemudian muncul disclaimer bahwa apapun yang terjadi pemilik website tidak bertanggung jawab atas perubahan perilaku penonton yang akan menonton video tersebut.

