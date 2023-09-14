Viral Pria Kekar Nangis di Kantor Polisi karena Ayamnya Ilang, Ternyata..

HEWAN peliharaan memang tidak selalu anak bulu seperti kucing dan anjing. Banyak juga orang yang memiliki hewan peliharaan lain seperti reptil, burung atau bahkan ayam.

Ketika seseorang sudah sayang dengan hewan peliharaannya, maka tentu mereka akan kecewa jika peliharaannya hilang. Seperti yang terjadi pada seorang pria kekar ini. Dalam sebuah video, terlihat seorang pria kekar menangis di kantor polisi. Dia pun didampingi beberapa polisi sembari menenangkan pria kekar tersebut.

Video tersebut diunggah pada salah satu akun TikTok @adi.sudirja25. Dalam unggahan tersebut terlihat seorang pria kekar yang sedang melaporkan kasus anak yang hilang. Namun ternyata anak tersebut merupakan ayamnya sendiri dan nama dari ayam tersebut adalah Ahmad Saputra.

Namun siapa sangka video tersebut hanyalah konten belaka yang dibuat dengan tujuan menghibur followers pria kekar tersebut. Terlihat pada unggahan sebelumnya pria kekar tersebut kerap membagikan konten lucunya dengan ayamnya tersebut.

Pada konten selanjutnya pria kekar ini juga mengunggah proses dari pencarian ayamnya itu. Lalu bagaimana pria kekar tersebut bisa membuat konten bahkan yang melibatkan anggota kepolisian?

Setelah diusut berdasarkan kolom komentar pada TikTok tersebut banyak yang mengatakan bahwa pria tersebut juga merupakan anggota kepolisian. Meski demikian, para netizen nampak terhibur dengan konten ini.