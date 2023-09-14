Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Kekar Nangis di Kantor Polisi karena Ayamnya Ilang, Ternyata..

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:09 WIB
Viral Pria Kekar Nangis di Kantor Polisi karena Ayamnya Ilang, Ternyata..
Viral Pria Kekar Nangis di Kantor Polisi. (Foto: TikTok)
A
A
A

HEWAN peliharaan memang tidak selalu anak bulu seperti kucing dan anjing. Banyak juga orang yang memiliki hewan peliharaan lain seperti reptil, burung atau bahkan ayam.

Ketika seseorang sudah sayang dengan hewan peliharaannya, maka tentu mereka akan kecewa jika peliharaannya hilang. Seperti yang terjadi pada seorang pria kekar ini. Dalam sebuah video, terlihat seorang pria kekar menangis di kantor polisi. Dia pun didampingi beberapa polisi sembari menenangkan pria kekar tersebut.

Viral Pria Kekar

Video tersebut diunggah pada salah satu akun TikTok @adi.sudirja25. Dalam unggahan tersebut terlihat seorang pria kekar yang sedang melaporkan kasus anak yang hilang. Namun ternyata anak tersebut merupakan ayamnya sendiri dan nama dari ayam tersebut adalah Ahmad Saputra.

Namun siapa sangka video tersebut hanyalah konten belaka yang dibuat dengan tujuan menghibur followers pria kekar tersebut. Terlihat pada unggahan sebelumnya pria kekar tersebut kerap membagikan konten lucunya dengan ayamnya tersebut.

Pada konten selanjutnya pria kekar ini juga mengunggah proses dari pencarian ayamnya itu. Lalu bagaimana pria kekar tersebut bisa membuat konten bahkan yang melibatkan anggota kepolisian? 

Setelah diusut berdasarkan kolom komentar pada TikTok tersebut banyak yang mengatakan bahwa pria tersebut juga merupakan anggota kepolisian. Meski demikian, para netizen nampak terhibur dengan konten ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement