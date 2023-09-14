5 Teknik Yoga untuk Meniruskan Wajah, Mudah Dilakukan di Rumah

MEMILIKI wajah yang tirus tentu menjadi dambaan para perempuan. Salah satu cara meniruskan wajah yang sedang trend saat ini adalah facelift. Namun, sebenarnya kita bisa mendapatkan wajah tirus secara alami dengan melakukan yoga wajah.

Latihan ini melibatkan pijat dan latihan yang membangunkan otot wajah, kulit, dan bahkan sistem limfatik. Dengan demikian, yoga wajah dapat membantu memahat dan mengencangkan bagian pipi sehingga terlihat lebih tirus.

Selain itu, yoga wajah juga memiliki manfaat lainnya. Mengutip dari Pinkvilla, Kamis (14/9/2023) beberapa penelitian menunjukkan bahwa melakukan latihan ini secara teratur dapat membuat wajah terlihat lebih muda.

Untuk mempraktikkan langsung yoga wajah, kaku dapat melakukan beberapa cara. Berikut ulasannya.

Simha Mudra

Simha Mudra atau pose Singa merupakan salah satu trik yoga yang bagus untuk menenangkan stres dan membuat wajah menjadi rileks. Gerakan yoga ini melatih semua otot wajah dan bahkan kelenjar tiroid di leher.

Untuk melakukan gerakan yoga ini, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Duduk dan condongkan tubuh sedikit ke depan, letakkan tangan di atas lutut atau lantai.

2. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung selama 1-3 menit.

3. Kemudian buka mulut lebar-lebar, keluarkan lidah sampai dagu.

4. Dorong udara secara paksa dari pangkal lidah sambil mengucapkan "ha" dengan keras. Kemudian bernapas dengan normal.

5. Lakukan ini hingga 7 kali.

Teknik kumur-kumur

Ritual kumur-kukur pasti sering kamu lakukan kala menggosok gigi. Ternyata hal tersebut mampu membantu meniruskan wajah lho. Namun, tentu kumur-kumur tidak akan efektif untuk meniruskan pipi jika hanya digunakan kala selesai menyikat gigi saja.

Maka dari itu, untuk mendapatkan wajah yang tidur, disarankan untuk melakukan teknik berkumur lebih sering. Namun, perlu dipahami jika cara ini dapat membuat pipi kaku terasa pegal.

Adapun langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk mempraktikan teknik ini:

1. Isi sekitar setengah dari mulut Anda dengan udara.

2. Sekarang, gerakkan udara itu dengan lembut dari satu pipi ke pipi lainnya, seperti Anda sedang mendengus obat kumur.

3. Pertahankan selama beberapa menit, ambil nafas, dan kemudian lakukan lagi beberapa kali.