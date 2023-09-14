5 Tren Nail Art di New York Fashion Week, Bikin Penampilan Makin Eye Catching

GELARAN New York Fashion Week menghadirkan banyak karya-karya yang diperkirakan akan menjadi tren musim semi 2024. Tapi tidak hanya busana saja yang ditampilkan, tapi juga tren-tren nail art untuk musim semi di tahun 2024.

Ketika berbicara tentang mode, tidak lagi hanya tentang pakaian, tapi tentang menciptakan ensemble yang menarik. Poin terpenting adalah menciptakan sebuah tampilan lengkap yang mencakup setiap detail, tidak terkecuali nail art.

Sorotan dunia fashion baru-baru ini berada di runway New York Fashion Week, di mana para desainer memamerkan kreativitas dengan menata model mereka, termasuk dengan nail art yang memukau yang meninggalkan kesan mendalam. Berikut lima tren nail art yang ditampilkan di New York Fashion Week seperti dilansir dari Highend.

Crystal Decals

Crystal decals sering digunakan untuk meningkatkan tampilan berani. Hal tersebut terbukti saat seniman kuku Holly Falcone menggunakan batu rhinestone pada latar belakang yang bening dan berkilau untuk tampilan yang sederhana, tapi memukau. Seniman tersebut mengaku bahwa tampilan ini terinspirasi oleh putri duyung.

Geometric Shapes

Saat coretan dan gelombang telah menjadi tren utama dalam desain kuku selama beberapa tahun terakhir, tren terbaru menampilkan kembalinya bentuk geometri. Kandalec memperkenalkan tampilan pola grafis pada kuku untuk runway Kate Spade yang menggambarkan daya tarik kontemporer desain geometris.

Orange Ice

Di tengah maraknya warna pastel di musim semi, satu warna bold selalu muncul—salah satunya adalah "orange ice”. Nuansa jeruk tangerine cerah ini membangkitkan sensasi segar seperti saat Anda menggigit buah melon matang atau menikmati es krim.