Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Obat Herbal untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi, Dicoba Yuk!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |04:31 WIB
7 Obat Herbal untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi, Dicoba Yuk!
Minum teh hijau. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUNYA kolesterol tinggi bikin tak enak badan. Selain itu juga sangat berbahaya sebab kolesterol tinggi bisa memicu penyakit stroke dan serangan jantung.

Sayangnya, kini banyak anak muda yang kena kolesterol tinggi akibat gaya hidup tak sehat, seperti hobi makan seafood maupun junk food, juga hobi minum-minuman keras yang bikin kolesterol naik.

Dilansir dari Medical News Today, kolesterol dibagi menjadi dua jenis, yakni kolesterol low-density lipoprotein (LDL). Sering disebut kolesterol jahat. LDL dapat berkontribusi pada penyumbatan arteri ketika kadarnya tinggi.

Lalu apa saja obat herbal yang bisa menurunkan kolesterol tinggi?

jahe

1. Jahe

Jahe merupakan ramuan populer dalam dunia pengobatan. Studi menunjukkan bahwa jahe dosis rendah, kurang dari 2 gram/hari, memiliki efek yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol trigliserida dan LDL.

 

2. Teh Hijau

Antioksidan yang terdapat dalam teh hijau bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi. Namun sebaiknya saat konsumsi teh hijau ini tidak usah ditambahi gula, apalagi untuk menurunkan kolesterol.

3. Kunyit

Kunyit merupakan bumbu alami yang biasa digunakan untuk menambah rasa masakan di Asia hingga Timur Tengah. Memiliki warna kuningnya yang khas dan rasa rempah yang wangi. Beberapa juga menggunakannya dalam pengobatan tradisional untuk berbagai potensi manfaat kesehatan.

Sebuah studi menelitian mengenai efek komponen aktif kunyit, yaitu kurkumin dapat melindungi pasien yang berisiko terkena penyakit kardiovaskular dengan meningkatkan kadar lipid serum.

4. Rosemary

Rosemary memiliki beberapa efek positif pada kadar kolesterol seseorang. Menurut sebuah penelitian orang yang mengonsumsi 10 gram bubuk rosemary setiap hari mengalami penurunan kadar kolesterol total. Herbal ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

 BACA JUGA:

5. Biji dan Daun Fenugreek

Studi menunjukkan bahwa tumbuhan fenugreek dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Menurut hasil Analisis pada 2020, peneliti menemukan bahwa bukti mendukung penggunaan suplemen fenugreek untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/298/3187426//telur-z6DC_large.jpg
Mitos atau Fakta: Benarkah Telur Bisa Picu Kolesterol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182811//in_haler-Z4YH_large.jpg
Inhaler Thailand yang Diklaim Herbal Di-blacklist BPOM RI, Ternyata Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/298/3170401//es_krim-CNLZ_large.jpg
3 Makanan Olahan Tinggi Kolesterol, Ada Es Krim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164075//kolesterol-vqE4_large.jpg
5 Biang Kerok Kolesterol pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162115//es_krim-ZBkI_large.jpg
Es Krim Mengandung Kolesterol Tinggi, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement