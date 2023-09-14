6 Minuman yang Berkhasiat Menurunkan Gula Darah Tinggi, Konsumsi Yuk!

KADAR gula darah tinggi di dalam darah sangat berbahaya. Sebab jika terlalu tinggi bisa menyebabkan penyakit diabetes melitus.

Saat gula darah tinggi juga harus menghindari berbagai makanan manis, minuman manis, dan penuh karbohidrat. Sebab ini semua malah menaikkan gula darah.

Lalu apa saja minuman yang ampuh untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Eatwell,

1. Susu

Protein dalam susu sapi dapat membantu menurunkan respons glukosa darah setelah makan pada orang yang menderita diabetes. Kandungan protein bisa memperlambat pencernaan dan meningkatkan respons insulin, sehingga memiliki efek positif pada kadar gula darah.

2. Jus Tomat

Serat dalam tomat dapat membantu memperlambat pencernaan, sehingga memperlambat kenaikan gula darah yang terjadi setelah makan.

3. Teh Hitam

Senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

4. Teh Hijau

Selain teh chamomile, teh hijau juga dapat digunakan untuk menurunkan gula darah. Hal ini karena teh hijau kaya akan polifenol yang menurunkan peradangan dan hormon stres. Namun sebagai catatan, tidak diperkenankan untuk menambah pemanis saat meminumnya.