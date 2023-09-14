Penggunaan Minyak Telon Secara Rutin pada Bayi Tidak Disarankan, Begini Penjelasan Dokter

Penggunaan minyak telon pada bayi tidak disarankan. (Foto: Freepik.com)

MINYAK telon sering kali digunakan oleh para orangtua untuk menghangatkan bayi ketika merasa kedinginan atau sehabis mandi.

Namun, penggunaan minyak telon tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan secara rutin, kenapa?

Dokter Spesialis Dermatologi, dr. Amanda Wardani, Sp.DV menjelaskan menjaga kehangatan bayi tidak melulu harus menggunakan minyak telon. Sebab ada cara lain yang dapat digunakan untuk menghangatkan bayi, seperti menggunakan baju lengan panjang dan celana hangat.

Selain itu bayi juga menyukai udara yang sejuk, sehingga membuatnya merasa nyaman.

“Kalau terlalu hangat atau panas malah Moms harus memperhatikan apabila muncul biang keringat. Karena anak bisa menjadi gatal dan juga tidak nyaman,” kata dr Amanda dalam video, dikutip dalam Instagram @tentanganakofficial, Kamis (14/9/2023).

Selain itu pengaplikasian minyak telon maupun bedak juga disarankan tidak terlalu rutin, karena menimbulkan beberapa masalah kulit. Kondisi ini biasa terjadi kepada bayi yang memiliki kulit cenderung sensitif.

Apabila hal itu terus dilakukan maka jangan heran apabila kulit bayi menjadi lebih kering, bersisik, dan timbul kemerahan.

“Jadi moms minyak telon dan juga bedak itu tidak perlu diaplikasikan rutin segera setelah mandi, yang perlu adalah dioleskan pelembap khusus anak, supaya kulit menjadi sehat dan si kecil merasa nyaman,” ucap dr Amanda.

Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghangatkan bayi, dilansir dari laman Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, yaitu :

1. Sesuaikan suhu ruangan

Buatlah suhu ruangan bayi senyaman mungkin, sama halnya seperti orang dewasa, bayi akan tidur lebih nyenyak dengan suhu ruangan yang sejuk, tidak terlalu panas, dan juga tidak terlalu dingin.

2. Gunakan metode kangguru

Menurut Kemenkes, metode kangguru merupakan teknik yang direkomendasikan WHO untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap aman, dengan menempatkan bayi diantara kedua payudara ibu pada posisi tegak serta dada bayi menempel ke bagian dada ibu.

Lalu kepala bayi dimiringkan ke salah satu sisi dengan posisi sedikit ektensi, jaga jalan napas bayi, dan hindari menekuknya kepala bayi dan menghadapkan muka keatas.