5 Tips Mengatasi Kaki Kering dan Pecah-Pecah





5 TIPS mengatasi kaki kering dan pecah-pecah sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi kaki kering dan pecah-pecah sangat menganggu aktivitas keseharian kita. Solusi terbaik dari hal ini adalah mengatasinya dengan cara yang benar.

Meredakan kulit kering dan retak tidak hanya dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri saat menggunakan sepatu terbuka, tetapi juga membantu mengurangi risiko infeksi yang masuk melalui celah dan kelemahan lain dalam kulit kita.

Lantas bagaimana cara agar terhindar dari masalah kulit kaki kering dan pecah-pecah? Dilansir dari laman Fixingfeet.com.

Tips Mengatasi Kaki Kering dan Pecah-Pecah

1. Eksfoliasi Kaki

Menghilangkan sel-sel kulit mati akan menghapus hambatan dalam memperlancar pertumbuhan kulit sehat, serta mendorong perkembangan sel-sel kulit yang lebih sehat. Proses Eksfoliasi sebaiknya dilakukan setelah membasahi kaki, tetapi jangan pernah dilakukan tanpa merendam kaki terlebih dahulu. Menggosok kaki tanpa merendam atau membasahkannya terlebih dahulu dapat meningkatkan risiko kerusakan pada kulit kita

2. Melembabkan Kaki

Jika tidak melakukan Eksfoliasi harian, waktu yang baik untuk melembapkan adalah setelah mandi, ketika kaki Anda masih lembap dan telah sedikit digosok dengan washcloth atau spons.

Kita tidak perlu menggunakan pelembap yang mahal untuk hasil terbaik. Bahkan, semakin banyak wewangian dan bahan tambahan yang ada dalam pelembap, semakin besar kemungkinan dapat menyebabkan iritasi dan memperburuk kulit kering. Sebaliknya, cari bahan-bahan yang lebih sederhana dan alami seperti olive oil, coconut oil, aloe vera gel.

3. Gunakan Kaus Kaki Saat Tidur

Menggunakan kaus kaki dapat membantu menjaga kelembapan kaki kita. Sebelum tidur, aplikasikan pelembap pada kaki kemudian gunakan kaus kaki dan biarkan semalaman. Setelah bangun pastikan juga untuk membersihkan kaki.