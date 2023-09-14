5 Penyakit yang Bisa Disembuhkan dengan Daun Binahong

MARI belajar 5 penyakit yang bisa disembuhkan daun binahong yang ternyata memiliki manfaat dahsyat yang jarang diketahui oleh banyak orang.

Pasalnya ada berbagai macam penyakit yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi daun binahong tersebut.

Meski terdengar cukup asing di telinga warga Indonesia, namun tanaman yang bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi ini dipercaya sebagai obat yang memiliki banyak khasiat.

Berbagai macam penyakit ringan maupun berat juga bisa disembuhkan dengan menggunakan tumbuhan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (14/9/2023) terkait 5 penyakit yang bisa disembuhkan dengan daun binahong.

1. Menyembuhkan Diare

Penyakit pertama yang bisa disembuhkan dengan daun binahong yaitu diare akibat bakteri Escherichia coli. Tumbuhan satu ini mengandung minyak atsiri, saponin, terpenoid dan alkaloid dan zat flavonoid yang berguna untuk mempercepat proses penyembuhan diare loh.

2. Mengobati Asam Urat

Penyakit kedua yang ampuh diatasi menggunakan daun binahong yaitu asam urat. Bagi kamu penderita penyakit satu ini bisa mencobanya dengan cara meminum air rebusan daun tersebut.

Kandungan sari-sari daun tersebut diyakini mampu menurunkan zat purin yang menjadi penyebab utama munculnya sakit asam urat.