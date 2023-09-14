Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kerokan Pada Si Kecil, Bahaya Gak Sih?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |06:33 WIB
Kerokan Pada Si Kecil, Bahaya Gak Sih?
Ilustrasi anak menangis karena sakit. (Foto: Freepik)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial seorang anak balita berusia 13 bulan dikerok oleh pengasuhnya. Hal itu membuat punggung balita tersebut merah hingga kebiruan.

Cerita miris itu dibagikan oleh akun TikTok @tia.rochman. Dia mengaku sedih ketika sepulang kerja melihat kondisi pungguh anaknya yang merah.

 bayi dikerok

"Kejadian setelah aku berangkat kerja kata bibi sekitar jam 11 siang Baim rewel, lemas, padahal biasanya aktif dan nggak pernah ngerengek. Pas dicek badannya keringat dingin, dicek perutnya kembung," tulisnya dalam keterangan di postingannya.

"Jadi bibi ini sejak ngurusin empat anaknya dia sendiri memang kalau masuk angin suka kerokan. Jadi dia coba kerokin Baim pelan-pelan pakai koin seribu, katanya langsung merah-merah," sambungnya.

 BACA JUGA:

Melihat kondisi tersebut, sebenarnya kerokan pada anak kecil apakah diperbolehkan?

Dokter Spesialis Anak dr Hendra Wardhana, S.pA mengatakan kerokan sangat berbahaya untuk si kecil. Hal itu karena kulit bayi masih sangat tipis dan halus.

"Bisa menyebabkan si kecil terluka apalagi bila terkena gesekan-gesekan," ujar dr Hendra seperti dikutip dari akun TikTok @bicaraasikecil.

 BACA JUGA:

Dokter Hendra mengatakan mau menggunakan alat apapun, kalau memberikan gesekan pada kulit bayi bisa membuat kulit perih, apalagi kalau terkena air atau keringatnya sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3188068//asi-W295_large.jpg
Menghapus Stigma Exclusive Pumping, Pengalaman Nyata Seorang Ibu Pejuang ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3187934//bayi-6FqR_large.jpg
Perjuangan Kartika Putri Lahirkan Muhammad Ali, Bayi Sempat Sungsang dan Terlilit Tali Pusar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/629/3185937//bumil-TVOY_large.jpg
Kisah Sedih Ibu dan Bayi di Papua Meninggal Usai Ditolak 4 RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185282//bayi-H7Et_large.jpg
Arti Purple Crying pada Bayi dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement