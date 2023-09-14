4 Fakta Menarik Desa Kaba-Kaba, Hadirkan Pengalaman Liburan ke Bali Rasa Swiss

KEINDAHAN alam Bali kerap jadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Dianugerahi bentang alam yang indah, tak heran Pulau Dewata menjadi pilihan utama para pelancong baik domestik maupun mancanegara.

Salah satu daya tarik Bali ialah Desa Kaba-kaba di Tabanan, yang menyuguhkan pemandangan menawan bak di negara Swiss yang memberikan nuansa berbeda bagi wisatawan lokal saat berlibur.

Hamparan rumputan hijau dan padi tumbuh makin subur, dikelilingi dengan deretan nyiur memberikan kesan tropis dan melengkapi keindahan pemandangan di sekitar desa.

Jauh dari kebisingan kota, desa ini juga sangat cocok menjadi tempat untuk menenangkan diri dan melepas penat selepas beraktivitas.

Lodge in the Woods

Bagi Anda yang penasaran di mana tempatnya, secara lebih spesifik Anda bisa mengunjungi Loedge in thewoods, yang belokasikan di Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

(Foto: lodgeinthewoods)

Lodge in the Woods terletak di tengah desa Kaba-kaba, dengan pemandangan Gunung Batukaru yang mistis, suaka hewan, kebun sayur, dan beberapa pondok, terletak di tengah hutan hijau yang bergabung menjadi menjadi sebuah penginapan yang indah di hutan.

Bercengkerama dengan kuda putih

Selain menawarkan ketenangan, Anda bisa lebih dekat lagi dengan makhluk hidup lainnya seperti beberapa kuda putih yang menghuni Lodge in the Woods.

Kuda-kuda dengan bulu berwarna putih ini bak luda yang ada dalam dongeng, bulunya bersih dan menawan.

Mereka secara bebas berkeliaran di kandanganya yang besar. Kendati terlihat jinak, penting untuk didampingi oleh penjaga.