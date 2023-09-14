Bukan Hanya Indonesia, 7 Negara Ini Ternyata Juga Produksi Batik Lho!

BATIK telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda dari Indonesia. Ya, batik telah menjadi ekspresi budaya sekaligus identitas bangsa Indonesia. Tapi ternyata selain Indonesia, ada 7 negara yang juga punya produksi batik.

Batik memang berasal dari Indonesia. Menurut sejarah, batik sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Kemudian terus berkembang dari zaman Kesultanan Mataram, Kasunanan Surakarta hingga Kesultanan Yogyakarta.

Sekarang batik terus berkembang mengikuti zaman. Bahkan hampir semua provinsi di Indonesia memiliki motif dan ciri khas batik masing-masing mewakili budayanya.

BACA JUGA:

Batik sekarang bukan hanya dipasarkan di Tanah Air tapi juga diekspor ke berbagai negara.

Nah, berikut 7 negara selain Indonesia yang juga punya batik cantik :

1. Malaysia

Beberapa tradisi budaya Malaysia memang mirip dengan Indonesia. Ini karena kedua negara adalah serumpun dan tetangga dekat. Tak terkecuali batik. Malaysia juga punya batik dengan ciri khasnya yakni lebih didominasi oleh motif bunga-bunga.

Ilustrasi batik

2. Srilanka

Srilanka saat ini menjadikan batik sebagai komoditas ekspornya. Serta banyak didatangi turis asing di kawasan Hikkaduwa's Galle Road.

BACA JUGA:

3. China

China merupakan negara pengekspor tekstil terbesar di dunia. Negera Tirai Bambu ternyata juga memiliki kain batik. Batik China banyak diproduksi di wilayah selatan dan barat China. Batik China menggambarkan cerita dan simbolisme seperti naga, burung phoenix, atau bunga.

Batik jetis

4. Afrika

Berbeda dengan Indonesia, masyarakat Afrika membuat batik dengan lumpur atau campuran pasta dari tepung untuk membentuk pola. Pasta yang paling sering digunakan adalah dari tepung singkong atau tepung beras.