HOME WOMEN FOOD

Heboh! Kondektur Bis di Thailand Pingsan karena Durian Penumpang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:30 WIB
Heboh! Kondektur Bis di Thailand Pingsan karena Durian Penumpang
Kondektur bis pingsan karena aroma durian, (Foto: Facebook/Mothership SG)
A
A
A

BARU-baru ini viral momen seorang kondektur  bis di Thailand yang tak sadarkan diri, jatuh pingsan akibat mencium aroma durian.

Durian tersebut berasal dari barang bawaan yang dibawa oleh salah satu penumpang bis. Padahal, angkutan umum di Thailand sendiri sudah memiliki aturan agar penumpang tidak boleh membawa berbagai jenis makanan maupun minuman yang memiliki bau menyengat, salah satunya durian.

Namun, kondektur bis  bernama Kussama Srisong itu justru baru-baru ini mendapati seorang penumpang yang membawa sekarung durian di dalam bis. Awalnya, Srisong meminta penumpang tersebut untuk turun dari bis.

Sialnya, karena memiliki alergi yang parah terhadap durian, Srisong tak butuh waktu lama kemudian langsung merasakan beberapa gejala alergi. Saat itu, Srisong mengaku dadanya mulai terasa sesak, kesulitan bernapas, sebelum akhirnya pingsan. Bahkan, fotonya saat terbaring di deretan kursi bus viral di media sosial Facebook.

Dalam potret yang beredar, ia tampak ditolong dan dirawat oleh seorang petugas wanita berjaket. Sementara itu, seorang pria lain berdiri di sampingnya sambil mengipas-ngipas sesuatu ke udara, seolah-olah memberikan ventilasi udara.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
