5 Minuman Tradisional Ini Jadi Warisan Budaya Indonesia, Arak Bali hingga Bir Pletok

Arak bali jadi salah satu minuman tradisional yang jadi warisan budaya. (Foto: Instagram @arakbrembalidewisri)

INDONESIA menjadi negara yang kaya akan budaya serta kuliner khas yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

Tak bisa dipungkiri, kuliner Indonesia memiliki keunikan tersendiri pada rasanya yang otentik. Hal itu membuat banyak kuliner Indonesia baik makanan maupun minuman tradisional menjadi warisan budaya.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan minuman tradisional Indonesia yang jadi warisan budaya. Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023).

1. Arak Bali

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan arak Bali sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada 2022.

Arak Bali murni menggunakan tuak pohon kelapa, pohon lontar, dan pohon enau atau aren sebagai bahan dasarnya. Namun, bahan tersebut tergantung pada sumber daya alam serta ciri khas setiap daerah pembuat arak. Bahan-bahan tersebut diolah dan melalui proses fermentasi.

Meski mengandung alkohol, namun tetap digemari karena rasanya lebih soft. Masyarakat Bali biasanya menyajikan minuman ini di acara-acara besar.

2. Bir pletok

Bir pletok merupakan minuman khas Betawi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Minuman ini juga dinobatkan sebagai warisan budaya sejak 2014.

Meskipun namanya bir, namun minuman ini tidak mengandung alkohol lho. Bir pletok menggunakan bahan rempah seperti jahe, serai, kayu manis, serta daun pandan. Cita rasa minuman ini hangat dan menyegarkan, tentunya cocok dikonsumsi saat cuaca dingin.

Selain sebagai minuman penghangat, bir pletok juga memiliki manfaat untuk kesehatan lho. Yakni dapat memperlancar aliran darah.