Resep Mi Goreng ala Thailand, Asam dan Pedasnya Bikin Nagih

MI goreng adalah salah satu makanan favorit banyak orang. Apakah kamu salah satunya? Namun, mengonsumsi goreng setiap hari mungkin akan membuat kamu merasa bosan. Sekarang kamu tidak perlu takut bosan karena mi instan bisa diolah menjadi mi khas Thailand lho.

Untuk membuat hidangan ini kamu hanya perlu menyediakan beberapa rempah-rempah khas Indonesia. Sementara untuk cara buatnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Makanan ini cocok banget untuk kamu yang ingin cepat, tetapi tidak memiliki waktu untuk membuat suatu hidangan.

Di samping itu, hidangan mi goreng ala Thailand ini memiliki cita rasa pedas asam yang khas dengan negara tersebut. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena mi goreng ini pun akan cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Sehingga kamu tidak perlu khawatir tidak menyukai hidangan ini.

Bagi kamu yang penasaran dan tidak sabar untuk membuatnya di rumah. Berikut ini resep mi goreng ala Thailand yang dirangkum dari TikTok @urimiji.

Bahan: