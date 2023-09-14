10 Perlengkapan Ibu dan Bayi yang Nggak Boleh Terlewatkan, Wajib Tersedia di Rumah

SEPULUH perlengkapan ibu dan bayi ini harus tersedia di rumah. Jangan sampai apa yang diperlukan ibu dan bayinya kekurangan asupan dan nutrisi.

Seorang ibu perlu memastikan semua perlengkapan yang nantinya diperlukan tersedia di rumah. Keperluan seperti popok, susu, ASI booster hingga peralatan mandi sebaiknya terpenuhi.

Nah, berikut ini daftar perlengkapan ibu dan bayi yang harus disiapkan.

Perlengkapan Ibu dan Bayi

1. Popok Bayi

Perlengkapan yang pertama dan harus selalu ada adalah popok bayi. Pastikan kebutuhan si kecil yang satu ini terpenuhi. Bayi yang baru lahir umumnya perlu mengganti popok selama 10—12 kali sehari.

Meski Anda memilih popok kain pun, Anda mungkin perlu tetap menyediakan beberapa popok sekali pakai jika memang Anda terlambat mencuci pada minggu-minggu awal kelahiran.

2. Susu untuk Anak

Tak dapat dipungkiri, masih banyak ibu baru yang memiliki alasan medis tertentu sehingga tidak dapat memberikan kebutuhan ASI kepada buah hatinya. Begitu pula untuk sang kakak yang sudah memasuki usia balita, perlu asupan susu untuk kebutuhan nutrisi dan protein.

Oleh sebab itu, susu untuk anak menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang baru lahir. Dari berbagai merk susu formula yang ada, anda pasti bingung untuk memilih mana yang terbaik.

3. Botol Susu Bayi

Botol susu bayi merupakan salah satu perlengkapan yang penting untuk dipersiapkan karena akan digunakan setiap saat. Memilih botol susu yang tepat untuk bayi tidak mudah. Agar bisa memberikan susu dengan nyaman untuk si buah hati, penting untuk memilih produk yang tepat di antara sekian banyak botol susu yang dijual.

4. ASI Booster

ASI Booster sangat diperlukan oleh ibu menyusui. Karena itu, ibu menyusui dianjurkan mengonsumsi berbagai jenis makanan agar rasa ASI bervariasi. Sebab, rasa ASI bisa berubah sesuai dengan makanan yang ibu konsumsi.

Rasa yang berubah ini menjadi stimulasi bagi indera pengecapan bayi dan membuat si kecil mengenal berbagai rasa. Makanan-makanan yang ibu konsumsi juga bisa meningkatkan produksi ASI.

5. Susu untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Tidak hanya keperluan bayi baru lahir yang harus dipenuhi, perlengkapan untuk ibu menyusui juga harus siap sedia. Selain pompa ASI, ibu menyusui juga perlu asupan susu.

Tak hanya mengonsumsi makanan pelancar ASI, ada baiknya minum susu ibu hamil dan menyusui dengan kandungan asam folat tinggi. Susu ibu menyusui dapat melancarkan produksi sekaligus meningkatkan kandungan nutrisi ASI.

6. Pakaian Bayi

Khusus untuk pakaian bayi, pilih yang berbahan lembut dan mudah menyerap keringat, elastis dan tidak ketat. Tentunya, agar Anda mudah mengganti pakaian bayi. Moms juga disarankan untuk memilih baju bayi berkancing depan agar memudahkan saat memakaikan dan melepas ketika selesai mandi atau saat kontrol ke dokter.

Untuk bayi baru lahir, setidaknya Anda bisa menyiapkan list perlengkapan celana dan bajunya seperti:

jumpsuit bayi lengan pendek dan panjang, atasan berkancing depan, legging atau celana bayi yang melar, baju hangat dan kaos dalam bayi.