Debut di NYFW, Liliana Tanoesoedibjo Yakin Wastra Nusantara Go International!

AMERO Jewellery dan Livette by Liliana Tanoesoedibjo tampil di New York Fashion Week. (Foto: High End)

EXECUTIVE Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo bersyukur fashion show AMERO Jewellery X Livette di New York Fashion Week (NYFW) berjalan lancar. Banyak pujian diterima, menandakan wastra Nusantara siap go international.

"Semua berjalan lancar. Kami bersyukur sekali bahwa Tuhan memberkati kita semua. Acaranya berlangsung sangat bagus, kolaborasi (dengan AMERO Jewellery) sangat bagus," tutur Liliana Tanoesoedibjo saat diwawancarai HighEnd Magazine seusai fashion show, dikutip MNC Portal, Kamis (14/9/2023).

Livette by Liliana Tanoesoedibjo memukau runway NYFW di panggung Indonesia Now. Sebanyak 10 looks runway memanjakan mata, memperlihatkan kain tenun dapat bertransformasi menjadi busana yang modern nan chic.

Tenun sulam bulu hasil pengrajin di Jepara, Jawa Tengah, menjadi highlight utamanya. Bergaya futuristik dengan permainan garis-garis asimetris membuat pemakai koleksi ini akan tampak sangat kekinian tanpa menanggalkan sisi feminin dan anggunnya seorang wanita.

Membawa tenun di pekan mode bertaraf internasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi Liliana Tanoesoedibjo lewat jenama Livette.

"Dengan tampil di NYFW, harapan kami bahwa Livette bisa membawa wastra Nusantara ke level internasional, bisa go international dan dengan begitu kain Indonesia bisa semakin diapresiasi oleh dunia," tuturnya.