Rossa Terkesan dengan Koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo di NYFW

AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo berhasil tampil di New York Fashion Week (NYFW). Deretan koleksi dari jenema fashion Tanah Air ini sukses memberikan kesan istimewa untuk lini mode dunia.

Salah satu yang ikut terkesan dengan koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo ialah penyanyi Tanah Air, Rossa. Pelantun Terlanjur Cinta ini mengaku takjub bahkan merinding dengan beragam koleksi busana AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo yang tamnpil di ajang NYFW.

“Aduh indah banget, merinding. Indah banget semuanya baju-bajunya,” tutur Rossa saat diwawancarai HighEnd Magazine langsung dari New York, Kamis (13/9/2023) waktu setempat.

Rossa hadir di NYFW 2024 ini sekaligus untuk mendukung para insan mode Tanah Air di bawah naungan Indonesia Now. Dia pun begitu bangga bisa menghadiri acara ini dan menyaksikan tujuh jenama fashion Tanah Air di pagelaran busana internasional.

“Hari ini aku juga mau support teman-teman aku yang lagi bikin Indonesia Now, keren banget,” tuturnya.

Rossa sendiri menggunakan busana karya desainer Merdi Sihombing. Tampak wanita berusia 44 tahun itu mengenakan blazer berwarna merah dari tenun yang elegan. Ada pula aksen unik di bagian lengan kanan yang makin mempermanis penampilannya.

Melihat jenjang fashion Tanah Air yang semakin mendunia ini, Rossa pun berharap desainer dan lini busana Indonesia bisa memiliki tempat di ranah fashion internasional.