HOME WOMEN FASHION

AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo Tampil di NYFW, Banjir Ucapan Selamat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:38 WIB
AMERO Jewellery dan Livette by Liliana Tanoesoedibjo tampil di New York Fashion Week.
AMERO Jewellery dan Livette by Liliana Tanoesoedibjo tampil di New York Fashion Week. (Foto: High End)
SEDERET artis Tanah Air turut memberikan apresiasi dan ucapan selamat terhadap kolaborasi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo. Mereka sukses tampil memukau di gelaran, New York Fashion Week (NYFW).

Ucapan selamat pun banjir diberikan. Mulai dari Miss Indonesia 2016 Natasha Manuela, Miss Indonesia 2020 Carla Yules, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa, penyanyi Reza Artamevia, Lyodra Ginting, Mahalini, Ayu Ting Ting, hingga Maia Estianty.

“Selamat kepada ibu Liliana Tanoesoedibjo atas kolaborasi Livette dengan AMERO Jewellery X di New York Fashion Week 2023,” ujar Carla Yules, dalam unggahan video di akun Instagram @livette.official.

“Saya hanya ingin mengucapkan, selamat ibu Liliana. Kolaborasi yang luar biasa!” tulis Audrey Vanessa.

“Selamat untuk Livette dan AMERO untuk kolaborasinya di ajang New York Fashion Week,” ujar Lyodra dan Mahalini.

AMERO X LIVETTE by Liliana Tanoesoedibjo

“Selamat untuk ibu Liliana Tanoe untuk kolaborasi Livette dan AMERO untuk kolaborasinya di ajang New York Fashion Week,” tulis Maia Estianty.

“Selamat untuk Livette dan AMERO untuk kolaborasinya di ajang New York Fashion Week,” tulis Ayu Ting Ting.

Sebagai informasi, lewat panggung Indonesia Now pada NYFW, AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo tampil di urutan ketiga dari tujuh jenama Indonesia yang tampil pada Rabu, 13 September 2023 pukul 22.00 WIB kemarin.

Di momen bergengsi tersebut, Livette menampilkan sederet koleksi yang menggambarkan keanggunan perempuan. Hal tersebut terlihat dari material wastra yang dirancang dengan teknik modern yang membuat look yang dihadirkan benar-benar futuristik tanpa menanggalkan sisi feminim.

Jenama AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo sendiri memanjakan mata pencinta fashion dunia lewat koleksi bertema 'Futuristic Modern Chic'. Kain Nusantara menjelma jadi sederet dress feminim yang sangat istimewa dan cocok untuk dikenakan dalam berbagai kesempatan.

