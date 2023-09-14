Advertisement
HOME WOMEN FASHION

AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo Tampil di NYFW, Hary Tanoesoedibjo Bangga

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |18:58 WIB
AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo Tampil di NYFW, Hary Tanoesoedibjo Bangga
AMERO Jewellery dan Livette by Liliana Tanoesoedibjo tampil di New York Fashion Week. (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)
A
A
A

EXECUTIVE Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan rasa bangga atas jenama AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo yang berhasil tampil di New York Fashion Week (NYFW).

Dia bahkan membagikan video cuplikan final runway dari koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo di show Indonesia Now pada NYFW yang ditayangkan pada Rabu, 16 September 2023, pukul 22.00 WIB.

AMERO X LIVETTE by Liliana Tanoesoedibjo

"New York Fashion Week. Congratulation, Liliana Tanoesoedibjo," tulis Hary Tanoe di keterangan unggahan, dikutip MNC Portal, Kamis (14/9/2023).

Bisa dilihat bersama, dalam video tampak 10 model memperlihatkan koleksi kolaborasi antara AMERO Jewellery dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
      
