AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo Tampil di NYFW, Hary Tanoesoedibjo Bangga

AMERO Jewellery dan Livette by Liliana Tanoesoedibjo tampil di New York Fashion Week. (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)

EXECUTIVE Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan rasa bangga atas jenama AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo yang berhasil tampil di New York Fashion Week (NYFW).

Dia bahkan membagikan video cuplikan final runway dari koleksi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo di show Indonesia Now pada NYFW yang ditayangkan pada Rabu, 16 September 2023, pukul 22.00 WIB.

"New York Fashion Week. Congratulation, Liliana Tanoesoedibjo," tulis Hary Tanoe di keterangan unggahan, dikutip MNC Portal, Kamis (14/9/2023).

Bisa dilihat bersama, dalam video tampak 10 model memperlihatkan koleksi kolaborasi antara AMERO Jewellery dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo.