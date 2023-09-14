Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Koleksi Kimberly Tandra di NYFW 2024, Usung Bunga Tropis Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:11 WIB
Koleksi Kimberly Tandra di NYFW 2024, Usung Bunga Tropis Indonesia
Kimberly Tandra. (Foto: Instagram)
A
A
A

DESAINER Indonesia Kimberly Tandra menjadi salah satu desainer yang ikut ke New York Fashion Week (NYFW). Kimberly berkesempatan untuk ketiga kalinya menampilkan koleksi womenswear di ajang peragaan busana internasional ini.

Dalam jenama busananya yang ia boyong yakni Suedeson, Kimberly mengusung koleksinya berjudul Plethora dan jadi salah satu busana yang begitu disorot. Dari rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kimberly memilih tema bunga tropis Indonesia seperti Bunga Sepatu dan Bunga Anggrek Bulan dengan beragam warna cerah.

Dress Full Bunga

Kimberly Tandra

Baju pertama memadukan dress dengan detail rumbai serta motif bunga tropis yang segar. Perpaduan warna merah muda, putih dan jingga ini juga menambah kesan cerah dari koleksi busana satu ini.

Dress ini jelas memberikan nuansa cerah dan segar. Busana ini begitu cocok dengan musim panas dengan usungan warna yang cerah.

Padukan Bunga dengan Blouse yang Kasual

Kimberly Tandra

Kemudian ada perpaduan dari blouse putih dengan corak bunga yang ramai dengan sentuhan warna biru, kuning dan merah. Busana ini kental dengan nuansa kasual saat dipadukan dengan celana jeans dengan motif bunga.

