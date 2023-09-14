Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Ganteng RIIZE Jadi Model Cover W Korea, Bikin Fans Meriang

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |19:30 WIB
Potret Ganteng RIIZE Jadi Model Cover W Korea, Bikin Fans Meriang
Potret ganteng RIIZE, (Foto: Musinsa/SM Entertainment)
A
A
A

RIIZE terus menjadi headline pemberitaan media dan buah bibir di jagat maya. Bukan hanya sukses dengan debutnya lewat single ‘Get A Guitar’ pada 4 September lalu, RIIZE juga berhasil dilirik di luar musik.

Diketahui, hanya sekitar satu pekan setelah resmi debut, group besutan SM Entertainment ini langsung didapuk jadi model sampul alias bintang cover eksklusif untuk majalah W Korea, edisi bulan Oktober 2023.

Mengutip Allkpop, Kamis (14/9/2023), boy grup beranggotakan Shotaro, Sungchan, Wonbin, Eunseok, Seunghan, Sohee, dan Anton ini pun tampil unik dan trendi dengan perhiasan mewah dari Tiffany & Co. Penasaran seperti apa penampilan mereka? Berikut ini adalah potret Riize jadi model cover majalah W Korea.

1. Shotaro: Meski difoto close-halp body, Shotaro tampak mengenakan kece dan keren mengenakan atasan hoodie berwarna ungu keabu-abuan. Satu frame dengan Sungchan dan So Hee, sang leader satu ini tampil berbeda dengan rambut pirangnya dengan kalung emas berbandul di lehernya.

2. Sungchan: Dalam potretnya yang satu frame dengan Shotaro dan So Hee, Sungchan terlihat tampan dengan atasan kaus hitam yang dipadukan dengan inner lengan panjang warna beige dan celana pleads. Terlihat di sini Sungchan memadukan gaya street stylenya dengan beberapa gelang dan kalung mewah.

(Foto: Instagram @wkorea) 

3. So Hee: So Hee sang vokalis utama, tampil boyish dengan sleeveless shirt motif stripes. Tidak ketinggalan, ia juga mengenakan kalung pendant bulat dari Tiffany & Co, yang persis dengan Shotaro dan Sungchan. Keren ya!

Halaman:
1 2
      
