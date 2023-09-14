Keindahan Tenun Sumba Hadir di New York Fashion Week Berkat Ghea Panggabean

SEDERET desainer Indonesia berangkat ke New York Fashion Week (NYFW) untuk membawa karyanya. Mereka pun menampilkan kain-kain khas daerah di Indonesia yang dimodifikasi.

Ghea Panggabean salah satu desainer Indonesia yang berhasil tampil di New York Fashion Week 2023/2024. Dalam koleksi bertajuk "Mamuli Sumba", Ghea mengangkat tenun Sumba yang berhasil menghipnotis runway NYFW.

BACA JUGA: 4 Potret Terbaru Siskaeee yang Ketahuan Main di Film Dewasa Kramat Tunggak

"Thank you @indonesianow_theshows @nyfw. Presenting our latest collection "Mamuli" -- Honoring the Strength of Sumba Women, Weaving Their Soul for Generations to Come," tulis Ghea dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram @gheafashionstudio.

Koleksi yang dia hadirkan ini sebagai sebuah penghormatan terhadap kekuatan dan ketahanan wanita-wanita Sumba, yang menenun cerita dan warisan mereka ke dalam setiap kain penuh dengan hati.

Ghea juga merepresentasikan Mamuli Sumba sebagai simbolis dari wanita-wanita Sumba sebagai pemberi kehidupan dan kekuatan. Mamuli, sebuah hiasan Sumba yang dihargai, melambangkan nilai-nilai ini dan memiliki tempat yang signifikan dalam pertukaran hadiah seremonial sebagai objek warisan yang berharga.

Dengan koleksi ini, Ghea Panggabean menyajikan penghormatan tulus kepada semangat Sumba, wanita- wanitanya, dan keahlian yang dianyam dalam tekstilnya.

Terinspirasi dari kain Sumba, koleksi tersebut merefleksikan esensi dari permata tersembunyi ini. Wanita-wanita luar biasa Sumba, yang menggamit semangat ketahanan yang diwariskan dari generasi ke generasi, telah menjadi dasar warisan pulau ini.