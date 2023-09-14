Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Debut di New York Fashion Week, Didiet Maulana Bawa Kecantikan Tenun Indonesia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |16:30 WIB
Debut di New York Fashion Week, Didiet Maulana Bawa Kecantikan Tenun Indonesia
IKAT Indonesia by Didiet Maulana di NYFW (Foto: Youtube HighEnd Magazine)
A
A
A

DIDIET Maulana turut menjadi salah satu desainer Tanah Air yang memamerkan karyanya dalam gelaran pekan mode New York Fashion Week Spring Summer 2023/2024.

Ini merupakan kesempatan pertama alias debut perdana untuk Didiet akhirnya melenggang di salah satu perhelatan pekan mode dunia satu ini. perhelatan pekan mode. 

Tampil perdana di NYFW, Didiet Maulana memilih untuk memamerkan Batik Tenun di lewat koleksi bertajuk “Wiron”. Koleksi-koleksinya kali ini terdiri dari busana ready-to-wear perempuan yang mewakili kedinamisan gerak anak muda dan siluet baru yang memancarkan wanita Indonesia yang optimis dan energik.

Penasaran? Berikut potret koleksi IKAT Indonesia dari Didiet Maulana di New York Fashion Week Spring Summer 2023/2024, Kamis (14/9/2023), sebagaimana dihimpun dari kanal YouTube HighEnd Magazine.

1. Kain tenun disulap jadi pakaian kekinian: Punya visi menciptakan busana modern yang kaya akan filosofi budaya Nusantara, di runway NYFW Didiet menampilkan outfit RTW (ready to-wear) dari kain tenun menjadi vest, wrap dress, wrap skirt, long coat dan lightweight trench coat, hingga baju renang dengan sentuhan motif tenun Ikat Indonesia.

(Foto: Youtube HighEnd Magazine) 

2. Permainan warna cantik: Tak hanya memanjakan mata penikmat fashion dengan desain dan cutting indah, Didiet juga menampilkan permainan warna-warna cantik di koleksi kali ini. Desainer langganan selebriti top Indonesia ini memilih warna kain-kain tenun yang sesuai dengan trend Spring/Summer 2024 seperti nutshell, fondant pink dan cyber lime.

(Foto: Youtube HighEnd Magazine)

Didiet mengaku, pemilihan kombinasi warna ini terinspirasi dari warna-warna tropis pemandangan alam yang ada di Indonesia seperti pantai, pegunungan,bukit dan hutan alam Indonesia. Warna-warna yang tak hanya vibrant tapi juga cantik bukan?

