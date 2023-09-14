Gaya OOTD Modest Monokrom Wulan Guritno Silaturahmi ke Bareskrim

SETELAH sempat tidak hadir, akhrinya Wulan Guritno, menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta pada hari ini Kamis (14/9/2023)

Kehadiran sang aktris cantik disinyalir untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan mempromosikan judi online yang melibatkan namanya.

Berdasarkan pantauan langsung MNC Portal Indonesia di lokasi, Wulan yang hadir pada pukul 10.40 WIB mengenakan busana hitam dan bawahan krem. Terlihat Wulan yang biasanya sering terlihat bergaya seksi, kali ini bergaya santun alias modest.

(Foto: MPI/Ravie)

Terlihat Wulan tampil mengenakan gaya outfit monokrom, memadukan blus tertutup model lengan panjang warna hitam sebagai atasan bersama celana panjang warna cream. Rambut coklat panjangnya dibiarkan tergerai alami.