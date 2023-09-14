Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya OOTD Modest Monokrom Wulan Guritno Silaturahmi ke Bareskrim

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:30 WIB
Gaya OOTD Modest Monokrom Wulan Guritno Silaturahmi ke Bareskrim
Potret Wulan Guritno, (Foto: Instagram @wulanguritno)
A
A
A

SETELAH sempat tidak hadir, akhrinya Wulan Guritno, menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta pada hari ini Kamis (14/9/2023)

Kehadiran sang aktris cantik disinyalir  untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan mempromosikan judi online yang melibatkan namanya.

Berdasarkan pantauan langsung MNC Portal Indonesia di lokasi, Wulan yang hadir pada pukul 10.40 WIB mengenakan busana hitam dan bawahan krem. Terlihat Wulan yang biasanya sering terlihat bergaya seksi, kali ini bergaya santun alias modest.

(Foto: MPI/Ravie) 

Terlihat Wulan tampil mengenakan gaya outfit monokrom, memadukan blus tertutup model lengan panjang warna hitam sebagai atasan bersama celana panjang warna cream. Rambut coklat panjangnya dibiarkan tergerai alami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/194/3092662/potret_wulan_guritno_tampil_menyala_pakai_kemben_dress_bikin_netizen_terpesona-JlTZ_large.jpg
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/194/3084952/potret_wulan_guritno_catwalk_di_jalanan_tampil_memukau_dengan_dress_ketat-rNF2_large.jpg
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement