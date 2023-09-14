Apresiasi Pengunjung LMAC Music ForAll Fest 2023, Sasa Bagikan Paket Bumbu Masak Lezat dan Sehat

LMAC Music For All Fest 2023 sukses digelar selama dua hari pada 8-9 September 2023 di Lido Bogor, Jawa Barat. (foto. iNews Media Group/ Aldhi Chandra Setiawan)

Bogor- LMAC Music ForAll Fest pada 8-9 September 2023 sukses digelar di Lido Music & Arts Center (LMAC), Bogor, Jawa Barat. Festival musik berstandar internasional ini dipenuhi bintang K-Pop dan musisi Tanah Air. Kehadiran Sasa dalam konser ini kian menambah keceriaan ribuan pengunjung.

Konser perdana yang berlangsung pekan lalu tersebut juga menandai mulai beroperasinya Lido Music & Arts Center (LMAC). Outdoor venue seluas 5 hektare pertama di Indonesia, untuk penyelenggaraan festival musik dan seni berskala internasional, ini memberikan kenyamanan ribuan fans K-Pop dan penikmat musik Indonesia.

Festival musik ini pun diapresiasi langsung oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT), yang turut menyaksikan penampilan para artis di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat.

"Ini pertama kali musik festival yang di outdoor besar dan diadakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, ternyata berjalan sangat baik. Semua berjalan lancar, ada artis dari Indonesia dan juga luar negeri," kata HT di LMAC Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2023).

Konsep Music ForAll Fest 2023 ini nuansanya pun dibuat seperti di Coachella, California, Amerika. Alhasil, para penikmat musik bisa merasakan sensasi berbeda dengan konser-konser pada umumnya.

Lido Music & Art Center merupakan venue konser outdoor pertama di Indonesia dengan konsep kelas internasional yang dapat menampung 50 ribu orang. Di sini penonton bisa merasakan sensasi alam yang menyegarkan, karena lokasinya diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Salak.