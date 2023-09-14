Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Gamer Cantik Laura Ziphora Perdana Live Streaming Jualan di Shopee Live, Intip Yuk!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:16 WIB
Gamer Cantik Laura Ziphora Perdana Live Streaming Jualan di Shopee Live, Intip Yuk!
Laura Ziphora. (Foto: dok Instagram/lauraziphoraa)
A
A
A

JAKARTA - Influencer sekaligus gamer cantik, Laura Ziphora, akan membuka lapak live streaming jualan untuk pertama kalinya di Shopee Live! Laura Ziphora atau Lora dikenal luas sebagai selebgram dan brand ambassador (BA) dari salah satu tim esports terbesar di Indonesia yaitu Aura Esports.

Sebagai BA tim esports, kelihaian Laura Ziphora dalam memainkan game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) sudah tidak perlu diragukan lagi, tapi bagaimana dengan kemampuannya dalam mempromosikan produk-produk di fitur live shopping Shopee Live, ya?

Nah, buat kamu para penggemar Laura Ziphora dan Aura Fam yang penasaran untuk menyaksikan bagaimana si cantik Lora berjualan melalui fitur live streaming shopping di Shopee Live untuk pertama kalinya, yuk jangan ketinggalan sesi live-nya yang akan berlangsung pada Jumat, 15 September 2023 mulai pukul 12.00 hingga 14.00 WIB.

Dalam live tersebut, Lora akan mempromosikan berbagai produk fashion kepada Sobat Shopee. Sebelum berkecimpung di dunia esports, Laura memang sudah dikenal sebagai influencer fashion dengan ratusan ribu pengikut di media sosial Instagram.

Melalui unggahannya di Instagram @lauraziphoraa, cewek kelahiran Bali pada tahun 2000 ini memang sering tampil menawan berkat parasnya yang cantik dan kemampuannya dalam memadukan busana.

Laura juga acapkali tampil elegan dalam balutan outfit dari brand-brand ternama. Kegemarannya terhadap fashion itu lah yang akan membuat Laura mampu memberikan review yang ciamik dan terpercaya dalam mempromosikan produk-produk busana di live streaming Shopee Live nanti.

      
