Potret Rebecca Klopper Pakai Dres Mini dan Sepatu Boots, Netizen: Cakepnya Bini Orang

ARTIS cantik Rebecca Klopper kembali tersandung dengan kasus video porno. Kembali beredar video syur 11 menit yang memperlihatkan seseorang mirip dengan dirinya.

Kejadian ini mirip seperti isu yang sebelumnya menerpa artis cantik berusia 21 tahun itu pada bulan Mei lalu. Rebecca pun memilih untuk tidak berkomentar terkait dengan masalah ini.

Terlepas dari kasus tersebut, perempuan yang biasa disapa Becca tersebut memang kerap tampil cantik. Salah satunya, ketika Becca menghadiri gala premiere film Catatan si Boy.

Dia pun terlihat sempurna dengan polesan makeup dari para profesional untuk penampilannya dalam gala premiere tersebut. Potret penampilan sang aktris dibagikan melalui foto di akun Instagram pribadinya. Nah, penasaran ingin lihat seperti apa penampilannya? Yuk, simak!

Dikutip dari caption foto Rebecca Klopper, diketahui bahwa penampilan sang aktris dibantu oleh fashion stylist Bimo Permadi. Oleh sang stylist, Rebecca Klopper diberikan dress mini berwarna biru dongker yang memiliki potongan lengan panjang.

Jika diperhatikan dengan jelas, dress tersebut juga tampak berkilau dengan adanya payet-payet sequin.

Diketahui, dress biru yang dikenakan oleh Rebecca Klopper ini merupakan koleksi dari VV Studio. Melengkapi dress mini-nya, Rebecca Klopper terlihat menggunakan sepatu boots tinggi berwarna hitam.