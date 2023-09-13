Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Rebecca Klopper Pakai Dres Mini dan Sepatu Boots, Netizen: Cakepnya Bini Orang

Rayfi Azahra , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:07 WIB
Potret Rebecca Klopper Pakai Dres Mini dan Sepatu Boots, Netizen: Cakepnya Bini Orang
Rebecca Klopper. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Rebecca Klopper kembali tersandung dengan kasus video porno. Kembali beredar video syur 11 menit yang memperlihatkan seseorang mirip dengan dirinya.

Kejadian ini mirip seperti isu yang sebelumnya menerpa artis cantik berusia 21 tahun itu pada bulan Mei lalu. Rebecca pun memilih untuk tidak berkomentar terkait dengan masalah ini.

Terlepas dari kasus tersebut, perempuan yang biasa disapa Becca tersebut memang kerap tampil cantik. Salah satunya, ketika Becca menghadiri gala premiere film Catatan si Boy.

Rebecca Kloper

Dia pun terlihat sempurna dengan polesan makeup dari para profesional untuk penampilannya dalam gala premiere tersebut. Potret penampilan sang aktris dibagikan melalui foto di akun Instagram pribadinya. Nah, penasaran ingin lihat seperti apa penampilannya? Yuk, simak!

Dikutip dari caption foto Rebecca Klopper, diketahui bahwa penampilan sang aktris dibantu oleh fashion stylist Bimo Permadi. Oleh sang stylist, Rebecca Klopper diberikan dress mini berwarna biru dongker yang memiliki potongan lengan panjang.

Jika diperhatikan dengan jelas, dress tersebut juga tampak berkilau dengan adanya payet-payet sequin.

Diketahui, dress biru yang dikenakan oleh Rebecca Klopper ini merupakan koleksi dari VV Studio. Melengkapi dress mini-nya, Rebecca Klopper terlihat menggunakan sepatu boots tinggi berwarna hitam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044383/rebecca_klopper-oFN2_large.jpg
Rebecca Klopper Kunjungi Jennifer Coppen di Bali, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/33/3036626/rebecca_klopper-hoJt_large.jpg
Sebut Penyebar Video Dali Wassink Pansos, Rebecca Klopper: Aku Menyakiti Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/33/3036568/rebecca_klopper_minta_maaf_usai_tuduh_penolong_dali_wassink_pansos-FvBq_large.jpg
Rebecca Klopper Minta Maaf usai Tuduh Penolong Dali Wassink Pansos: Aku Asbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/612/2999479/5-potret-rebecca-klopper-tampil-berhijab-saat-umrah-SEHrK0wAOb.jpg
5 Potret Rebecca Klopper Tampil Berhijab saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958782/5-potret-rebecca-klopper-berjilbab-di-kajian-ustadz-hanan-attaki-o0Rl9ogJRy.jpg
5 Potret Rebecca Klopper Berjilbab di Kajian Ustadz Hanan Attaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/612/2955673/potret-rebecca-klopper-berhijab-ikut-kajian-bareng-syifa-hadju-qAO3PQfZ4S.jpg
Potret Rebecca Klopper Berhijab, Ikut Kajian Ustadz Hanan Attaki Bareng Syifa Hadju
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement