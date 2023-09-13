Bukan iPhone 15, iPhone 14 Ini Jadi yang Termahal Seharga Rp8,65 Miliar

SEMALAM Apple mengenalkan iPhone 15 dan iPhone 15 Pro dan menjadi iPhone termahal yang pernah dikeluarkan oleh Apple. Tapi ternyata, iPhone 15 ini bukan yang termahal yang pernah ada.

Bahkan, harga iPhone 15 sebesar USD999 (Rp 15,3 juta) hingga USD1.399 atau (Rp21,5 juta) tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Diamond Snowflake yang didesain oleh perusahaan kustomisasi mewah asal Rusia, Caviar.

Caviar, sebuah perusahaan Rusia yang mengkhususkan diri dalam kustomisasi ponsel pintar mewah, baru-baru ini meluncurkan iPhone Diamond Snowflake, iPhone termahal yang pernah dibuat.

Versi sangat eksklusif dari perangkat genggam terbaru Apple ini memiliki casing khusus yang terbuat dari emas putih 18K dan bertatahkan tak kurang dari 570 berlian, serta liontin kalung Snowflake Graff yang dibuat oleh perajin perhiasan terkenal asal Inggris, Graff.

Liontin itu sendiri terbuat dari platinum, emas putih dengan berlian bertatahkan. Harga dari mahakarya buatan tangan ini adalah USD562.700 atau sekira Rp8,65 miliar.

Caviar awalnya mendesain varian Diamond Snowflake untuk iPhone 14 dan iPhone 14 Max, tetapi harganya "hanya" USD533.000 atau Rp8,19 miliar. Versi iPhone 15 yang akan segera diluncurkan adalah versi termahal, menjadikan smartphone dekaden ini sebagai iPhone termahal yang pernah ada.