Kisah Anggi Wahyuda, Disabilitas Kaki Satu yang Sukses Taklukkan Gunung Kerinci

MENDAKI gunung bukan hal yang mudah. Apalagi dengan keadaan yang hanya memiliki satu kaki. Namun, Anggi Wahyuda penyandang disabilitas dengan satu kaki berhasil menaklukan Gunung Kerinci dan membuat banyak orang kagum.

Sebagai informasi, Gunung Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci dan Solok Selatan merupakan gunung tertinggi di pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci ini memiliki ketinggian hingga 3.805 mdpl.

Melihat dari akun Instagram @anggiwahyuda, Rabu (13/9/2023), Anggi terlihat memulai perjalanan dengan meminta doa restu dari sang ibu. Lalu kakinya melangkah keluar rumah menuju puncak Gunung Kerinci.

Pendakian dimulai dari pintu masuk Kersik Tuo. Dengan bantuan tongkat di kanan dan kiri tubuhnya, Anggi terus melangkahkan kaki ke puncak Kerinci. Tumpukan bebatuan dan tanah yang licin dilewati olehnya dengan hati-hati.

Dirinya pun terlihat bersemangat melalui jalan yang mulai mendaki. Hebatnya lagi, selama proses pendakian berlangsung, Anggi menggendong tasnya sendirian. Ketika lelah, Anggi menyempatkan waktu untuk beristirahat. Duduk sebentar di atas batang pohon yang tumbang.

Setelah energi kembali terkumpul, Anggi melanjutkan kembali perjalanannya hingga akhirnya benar-benar sampai puncak Kerinci saat pagi buta. Anggi pun berhasil melihat keindahan matahari terbit dari atas Gunung Kerinci.

Di momen tersebut, Anggi tidak lupa mengabadikan momen dengan berfoto bersama bendera merah putih dan banner kecil berisi tulisan penyemangat.

“Saya tidak kuat, saya hanya benci kata menyerah,” bunyi tulisan dalam banner kecil tersebut.