Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Anggi Wahyuda, Disabilitas Kaki Satu yang Sukses Taklukkan Gunung Kerinci

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:30 WIB
Kisah Anggi Wahyuda, Disabilitas Kaki Satu yang Sukses Taklukkan Gunung Kerinci
Kisah pendaki disabilitas Anggi Wahyuda. (Foto: Instagram @anggiwahyuda)
A
A
A

MENDAKI gunung bukan hal yang mudah. Apalagi dengan keadaan yang hanya memiliki satu kaki. Namun, Anggi Wahyuda penyandang disabilitas dengan satu kaki berhasil menaklukan Gunung Kerinci dan membuat banyak orang kagum.

Sebagai informasi, Gunung Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci dan Solok Selatan merupakan gunung tertinggi di pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci ini memiliki ketinggian hingga 3.805 mdpl.

Melihat dari akun Instagram @anggiwahyuda, Rabu (13/9/2023), Anggi terlihat memulai perjalanan dengan meminta doa restu dari sang ibu. Lalu kakinya melangkah keluar rumah menuju puncak Gunung Kerinci.

Pendakian dimulai dari pintu masuk Kersik Tuo. Dengan bantuan tongkat di kanan dan kiri tubuhnya, Anggi terus melangkahkan kaki ke puncak Kerinci. Tumpukan bebatuan dan tanah yang licin dilewati olehnya dengan hati-hati.

Pendaki disablitias

Dirinya pun terlihat bersemangat melalui jalan yang mulai mendaki. Hebatnya lagi, selama proses pendakian berlangsung, Anggi menggendong tasnya sendirian. Ketika lelah, Anggi menyempatkan waktu untuk beristirahat. Duduk sebentar di atas batang pohon yang tumbang.

Setelah energi kembali terkumpul, Anggi melanjutkan kembali perjalanannya hingga akhirnya benar-benar sampai puncak Kerinci saat pagi buta. Anggi pun berhasil melihat keindahan matahari terbit dari atas Gunung Kerinci.

Di momen tersebut, Anggi tidak lupa mengabadikan momen dengan berfoto bersama bendera merah putih dan banner kecil berisi tulisan penyemangat.

“Saya tidak kuat, saya hanya benci kata menyerah,” bunyi tulisan dalam banner kecil tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189085/disabilitas-o3zv_large.jpg
Minimnya Data Hambat Akses Karier bagi Penyandang Disabilitas Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/612/2859771/kisah-inspiratif-pendiri-octotouch-peduli-difabel-hingga-kesehatan-mental-QDvROGeYmM.jpg
Kisah Inspiratif Pendiri Octotouch, Peduli Difabel hingga Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/612/2853140/kunjungi-slb-santi-rama-angkie-yudistia-terkagum-kagum-dengan-para-siswa-zOjHJ1rAZt.jpg
Kunjungi SLB Santi Rama, Angkie Yudistia Terkagum-kagum dengan Para Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/612/2853094/dengarkan-keluh-kesah-para-guru-dan-siswa-penyandang-disabilitas-angkie-yudistia-kunjungi-slb-santi-rama-4h8zfIT5CO.jpg
Dengarkan Keluh Kesah Para Guru dan Siswa Penyandang Disabilitas, Angkie Yudistia Kunjungi SLB Santi Rama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/03/612/2511300/hari-disabilitas-internasional-who-kami-tak-akan-tinggalkan-kalian-wivBtFOQd4.jpg
Hari Disabilitas Internasional, WHO: Kami Tak Akan Tinggalkan Kalian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/03/612/2511263/sejarah-hari-disabilitas-internasional-perjuangan-sudah-dimulai-40-tahun-lalu-xgw9N3l34H.jpg
Sejarah Hari Disabilitas Internasional, Perjuangan Sudah Dimulai 40 Tahun Lalu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement