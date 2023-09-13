Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Nangis saat Bikin Konten Mukbang, Dapat Komentar Pedas dari Netizen

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |05:30 WIB
Viral Pria Ini Nangis saat Bikin Konten Mukbang, Dapat Komentar Pedas dari Netizen
Konten kreator mukbang menangis. (Foto: TikTok @anggik_maem2)
A
A
A

BELUM lama ini seorang konten kreator Tiktok menangis saat sedang membuat video mukbang.

Pasalnya komentar jahat netizen sering muncul dalam beberapa konten yang dibagikan oleh akun TikTok @anggik_maem2.

Alih-alih mendapat dukungan agar bisa menjadi konten kreator mukbang yang sukses, pria dalam konten tersebut justru mendapat berbagai macam hinaan dari beberapa netizen.

Padahal, tidak ada yang salah dari seluruh konten yang dibuatnya. Seperti konten kreator pada umumnya, dia tampak konsisten membagikan konten mukbang dengan makanan yang cukup beragam.

Mulai dari nasi dengan lauk tempe dan sayur, telor ceplok, ayam geprek, mie instan, nasi goreng, seblak, dan berbagai makanan khas Indonesia lainnya.

mukbang

Bahkan dalam setiap videonya, pria itu juga tampak antusias memberikan ulasan tentang rasa dari hidangan yang dia santap dan menjelaskan komposisi bahan makanan tersebut.

Sebenarnya, banyak dari netizen yang merasa senang dan terinspirasi dari konten pria tersebut. Bahkan, mereka ikut penasaran untuk menikmati hidangan serupa.

Namun, karakter netizen memang cukup beragam. Tak sedikit dari mereka yang ikut mengomentari konten yang dibagikan oleh pria tersebut. Bahkan, beberapa dari mereka tak sungkan melontarkan komentar yang tidak pantas dan merendahkan.

Mereka juga kerap merendahkan makanan yang disantap si pria tersebut. Meski begitu, si pria tampak tak patah semangat dengan berbagai hinaan tersebut. Meski sempat menangis di beberapa kontennya, ia tetap terus konsisten membuat konten mukbangnya itu.

Tak sedikit juga dari netizen yang berpihak pada pria tersebut dan ikut tersentuh saat dia menangis. Mereka lantas ramai-ramai memberikan dukungan dan semangat kepadanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement