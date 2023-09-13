Viral Pria Ini Nangis saat Bikin Konten Mukbang, Dapat Komentar Pedas dari Netizen

BELUM lama ini seorang konten kreator Tiktok menangis saat sedang membuat video mukbang.

Pasalnya komentar jahat netizen sering muncul dalam beberapa konten yang dibagikan oleh akun TikTok @anggik_maem2.

Alih-alih mendapat dukungan agar bisa menjadi konten kreator mukbang yang sukses, pria dalam konten tersebut justru mendapat berbagai macam hinaan dari beberapa netizen.

Padahal, tidak ada yang salah dari seluruh konten yang dibuatnya. Seperti konten kreator pada umumnya, dia tampak konsisten membagikan konten mukbang dengan makanan yang cukup beragam.

Mulai dari nasi dengan lauk tempe dan sayur, telor ceplok, ayam geprek, mie instan, nasi goreng, seblak, dan berbagai makanan khas Indonesia lainnya.

Bahkan dalam setiap videonya, pria itu juga tampak antusias memberikan ulasan tentang rasa dari hidangan yang dia santap dan menjelaskan komposisi bahan makanan tersebut.

Sebenarnya, banyak dari netizen yang merasa senang dan terinspirasi dari konten pria tersebut. Bahkan, mereka ikut penasaran untuk menikmati hidangan serupa.

Namun, karakter netizen memang cukup beragam. Tak sedikit dari mereka yang ikut mengomentari konten yang dibagikan oleh pria tersebut. Bahkan, beberapa dari mereka tak sungkan melontarkan komentar yang tidak pantas dan merendahkan.

Mereka juga kerap merendahkan makanan yang disantap si pria tersebut. Meski begitu, si pria tampak tak patah semangat dengan berbagai hinaan tersebut. Meski sempat menangis di beberapa kontennya, ia tetap terus konsisten membuat konten mukbangnya itu.

Tak sedikit juga dari netizen yang berpihak pada pria tersebut dan ikut tersentuh saat dia menangis. Mereka lantas ramai-ramai memberikan dukungan dan semangat kepadanya.