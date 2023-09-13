Moms, Yuk Cari Tahu Manfaat Baby Oil untuk Bayi!

ADA beberapa manfaat baby oil untuk bayi yang perlu moms ketahui. Pasalnya, dengan mengetahui manfaat tersebut, Anda bisa dengan mudah memantau kesehatan si kecil terutama pada bagian kulit.

Baby oil merupakan produk perawatan yang dapat digunakan untuk menjaga kelembapan alami pada kulit bayi. Pada dasarnya, baby oil terbuat dari bahan alami berupa mineral oil atau minyak mineral. Selain mineral oil, beberapa bahan tambahan yang terkandung di dalam baby oil seperti Vitamin A, Vitamin E, minyak almond, dan minyak zaitun.

Yuk ketahui 5 manfaat baby oil untuk bayi berikut ini!

1. Melembapkan Kulit

Manfaat baby oil yang pertama adalah dapat membantu menjaga kelembapan alami pada kulit bayi. Ini berkat kandungan minyak mineral yang berperan sebagai emolien sehingga dapat mencegah penguapan air dan mengunci kelembapan pada permukaan kulit bayi.

Di sisi lain, baby oil ini juga bersifat non-comedogenic sehingga tidak menyumbat pori-pori dan tergolong aman untuk bayi yang memiliki kulit cenderung sensitif.