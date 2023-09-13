Bikin Iri, Netizen Ini Punya Jejak Rekaman Manis dari TK hingga Kuliah dari Sang Ayah di Email

KASIH sayang orangtua pada anak sepanjang masa, begitulah peribahasa klasik yang rasanya setiap orang pernah dengar. Sebagai gambaran betapa besarnya cinta dan kasih orang tua pada anak.

Setiap momen bersama anak dianggapnya sebagai waktu-waktu terbaik. Walaupun, mungkin tak semua orangtua bisa mengungkapkannya secara blak-blakan di depan anak. Tapi beruntungnya pemilik akun TikTok @xaveeraraa yang viral satu ini, perlakuan sang ayah kepadanya begitu manis dengan menuliskan setiap kenangan manis di email untuk sang anak.

Sehingga, saat beranjak dewasa, netizen bernama Tiara itu pun bisa membaca kembali dan bernostalgia seperti apa rekam jejak hidupnya yang dirayakan sang ayah selama ini.

Pertama misalnya, ketika sang ayah mendapat sebuah hadiah sederhana dari anak perempuannya. Meskipun begitu, ucapan terimakasih tetap diberikan.

"Terima kasih Tiara, Tiara bungkus kado buat ayah ulang tahun (isinya cokelat)," tulis si ayah di tahun 2006.

Ayah bernama Rudy Hikmanudin ini juga mencatat momen pertama kali Tiara masuk sekolah TK. Dia menceritakan betapa girangnya putri tercinta bisa bermain dan belajar bersama teman-teman.

Ada juga momen sedih, ketika Tiara kecil waktu itu merasa dikucilkan oleh teman-teman di sekolah dasar. Tapi sang ayah berharap putrinya bisa tumbuh jadi wanita kuat.

"Minggu ini suka bilang mau pindah sekolah dari SD. Katanya dibully sama temen-temen, jadi gak punya temen. kakak harus kuat, kalau nanti besar banyak orang yang bully kakak, jangan lari tapi harus tunjukin kalau kakak bukan orang yang bisa dibully. Kakak harus semangat dan kuat," tulis sang Ayah panjang lebar.

Kolase foto yang dibagikan lewat video TikTok tersebut, berhenti sampai pada email di tahun 2022. Tahun ketika Tiara sudah beranjak dewasa serta mulai duduk di bangku kuliah. Satu hal, sang ayah berjanji untuk terus memberikan semangat maupun membiayai keperluan kuliah.